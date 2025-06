Daniel Guzmán respalda a la afición de Santos Laguna tras abucheos a Aleco Irarragorri

Daniel Guzmán, técnico campeón con Santos Laguna en el Clausura 2008, rompió el silencio sobre lo ocurrido el pasado 7 de junio en el Estadio Corona, cuando Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue fuertemente abucheado por la afición lagunera durante el homenaje a Oswaldo Sánchez. En declaraciones hechas durante el programa Lavopismo, ‘El Travieso’ respaldó abiertamente a los seguidores del club y recordó cómo se forjó la identidad de los Guerreros.

“El presidente de Santos Laguna, Aleco, en el medio tiempo le dio unas palabras a Oswaldo Sánchez y se refirió a la afición… la afición pues lo abucheó. Se lamentaban, esa es la realidad”, expresó Guzmán, en tono directo.

Durante la entrevista, el exentrenador recordó los años difíciles del club antes de su llegada y cómo el equipo cambió su mentalidad gracias a una inversión clave y una nueva visión: “Fuimos los pioneros de cambiar esa mentalidad de Santos Laguna. Antes venían jugadores centroamericanos, sin menospreciar, pero el equipo siempre peleaba el descenso. Con una inversión de 18 jugadores, llegamos a la final en un año”.

Guzmán también apeló al espíritu histórico del equipo: “Las entrañas o el ADN del Santos Laguna tienen una frase que me encanta: ‘Si vencimos al desierto, ¿qué no puedes vencer?’. Ese equipo es lucha, guerreros, triunfos. Si no los hay, la gente se va a manifestar. Ese es el ADN de los Guerreros del Santos Laguna”.

Una tarde que pasó de la nostalgia a la tensión

Lo que comenzó como una emotiva tarde de reencuentros y recuerdos terminó con una evidente fractura entre la directiva y la tribuna. Durante el entretiempo del partido de homenaje a Oswaldo Sánchez, cuando Aleco Irarragorri tomó el micrófono, la respuesta fue contundente: rechiflas y abucheos que impidieron que pudiera dar su mensaje completo. Ni el propio Oswaldo, ni Daniel Guzmán, ni el aumento de volumen en el sonido local lograron contener el descontento generalizado.

Las muestras de desaprobación, que se dieron ante un estadio con tres cuartas partes de su aforo completo, reflejaron el hartazgo por los resultados recientes del club y la gestión de su dirigencia. El malestar no se disolvió ni siquiera con la presencia de ídolos como Héctor Adomaitis, Daniel Ludueña, Vuoso, Oribe Peralta o el mismo Oswaldo Sánchez.

Aunque el partido de homenaje terminó con un vibrante 5-3 a favor de las Leyendas de Santos Laguna, y con la emotiva vuelta olímpica de Oswaldo junto a sus excompañeros, el mensaje de la tribuna fue claro.