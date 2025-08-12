+ Salud ENFERMEDADES VIDA SALUDABLE Salud

¿Cuánto tiempo debe dejarse actuar el acondicionador en el cabello?

La técnica correcta del acondicionador puede marcar la diferencia entre un pelo grasoso y uno radiante, suave y moldeable

EL UNIVERSAL

El acondicionador es un paso clave en la rutina de cuidado del cabello; este producto, además de suavizar, hidrata, nutre y protege la fibra capilar. Sin embargo, saber cuánto tiempo dejarlo reposando es clave para obtener buenos resultados.

Según expertos de la marca L'Oréal Paris, usar una técnica correcta puede marcar la diferencia entre un pelo grasoso y uno radiante, suave y moldeable.

¿Cuánto tiempo dejar el acondicionador en el cabello?

Para la mayoría de los acondicionadores se sugiere una aplicación de 1 a 3 minutos, pero este tiempo puede variar por el tipo de cabello, la longitud y hasta misma rutina (matutina o nocturna).

Por suerte, hay ciertos tips que pueden mejorar los resultados en el uso del acondicionador:


    

  • Secar el cabello con una toalla antes de aplicar el acondicionador ayuda a que penetre mejor.
    • 

  • Aplicar de medios a puntas, evitando raíces para prevenir exceso de grasa.
    • 

  • Respetar el tiempo recomendado o incluso reducirlo si se retira el exceso de agua antes de aplicarlo.
    • 



El anterior método permite que el acondicionador actúe más rápido y con mayor eficacia. Asimismo, el blog de la marca Garnier sugiere dejarlo al menos 2 minutos en reposo y enjuagar bien para evitar residuos que afecten el movimiento y brillo del cabello.


¿Cuál es la manera correcta de poner el acondicionador?


Como lo mencionamos anteriormente, el acondicionador aporta múltiples beneficios: hidrata, reduce el frizz y previene puntas abiertas.


Aunque si quieres potenciar sus efectos, los expertos de L'Oréal Paris recomiendan:


    

  • Usa la cantidad adecuada según el grosor y largo de tu cabello.
    • 

  • Elige el momento correcto para aplicarlo, generalmente después del champú. También puedes invertir estos pasos si tienes pelo fino.
    • 

  • Selecciona el acondicionador para tu tipo de melena, por ejemplo, reparador, anti-frizz, para rizos o protector de color.
    • 



Tip De Última: Combina tu acondicionador con un champú de la misma línea para optimizar sus resultados y mantener tu cabello saludable.


¿Cuál es la diferencia entre el acondicionador y la mascarilla para cabello?


Aunque ambos productos hidratan, sus fórmulas son distintas. Tal como lo explica un artículo de Herbal Essences, puedes distinguirlos de la siguiente manera:


    

  • El acondicionador hidrata de manera ligera, protege y facilita el desenredado diario.
    • 

  • La mascarilla nutre a profundidad y se usa de 2 a 3 veces por semana.
    • 

  • El orden de aplicación es diferente; primero el acondicionador y luego la mascarilla para sellar la cutícula y aumentar la suavidad del cabello.
    • 



Usar ambos productos de manera complementaria asegura que tu cabello sea más fuerte, brillante y quede protegido contra los daños ambientales y los procedimientos químicos.


La próxima vez que uses un acondicionador, recuerda que los minutos bien aprovechados marcan toda la diferencia.


               
               


               

               
               

               
               
               
¿Cuánto tiempo debe dejarse actuar el acondicionador en el cabello?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
ID: 2405963

      


