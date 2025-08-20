¿Cuánto cuesta y dónde puedo comprar el nuevo Google Pixel 10?

Tras una década de espera, la familia de dispositivos Google Pixel finalmente llega de forma oficial a México con el lanzamiento de su más reciente generación.

Estos celulares, conocidos a nivel mundial por su excepcional cámara y la integración de inteligencia artificial, han cautivado a los usuarios en diversos mercados internacionales.

La llegada de los nuevos modelos representa un hito importante para los consumidores mexicanos, quienes ahora tendrán acceso directo a la innovadora tecnología de Google, sin necesidad de recurrir a importaciones.

Su software está diseñado para trabajar en armonía con su hardware, ofreciendo una experiencia de usuario fluida, segura y personalizada , desde su primera versión, la línea ha evolucionado significativamente, consolidándose como una de las principales opciones para quienes buscan un dispositivo con la experiencia Android "pura", sin capas de personalización adicionales.

La integración de IA en cada rincón del sistema permite funciones únicas, como la edición avanzada de fotos, la traducción instantánea de voz o texto, y una optimización de batería inteligente, características que ahora estarán al alcance de los usuarios en el país.

¿Cuáles son los precios de la línea Pixel de Google?

Con la llegada de la última generación de dispositivos, Google ha presentado una gama de precios competitiva para el mercado mexicano, la oferta inicial incluye el Pixel 10, el Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL, así como una versión más accesible, el Pixel 9a.

El Pixel 10, que es el modelo base, se posiciona con un precio atractivo de 19,999 pesos, mientras que las versiones Pro y Pro XL, con especificaciones más avanzadas, tienen un costo más elevado de 25,999 y 30,999 pesos respectivamente, mientras que la versión anterior, el Pixel 9a se puede conseguir desde 11,999 pesos.

A diferencia de lo que ocurría antes con las importaciones, los precios oficiales ya incluyen el soporte y la garantía local , ofreciendo una mayor tranquilidad a los compradores.

Además de los teléfonos, Google ha traído a México otros productos de su ecosistema, como el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds Pro 2, complementando así la experiencia del usuario.

El Pixel Watch 4, conocido por su integración con Google Fit y sus funciones de seguimiento de salud ronda los 8,999 pesos y los Pixel Buds Pro 2, que ofrecen cancelación de ruido activa y un sonido de alta calidad, estarán disponibles con un precio de 4,999 pesos, también existe una versión a mitad de precio, los Pixel Buds 2a.

¿Dónde puedo comprar un celular Pixel?

Con la llegada oficial de la línea Google Pixel a México, la compañía ha establecido una red de distribución estratégica para asegurar que sus dispositivos estén disponibles en todo el país, para ello ha seleccionado a cuatro socios clave, divididos en dos categorías principales.

En el mercado de telefonía móvil, los dispositivos estarán a la venta a través de Telcel y AT&T, estas dos compañías se encargarán de distribuir los teléfonos, principalmente en la modalidad de planes de renta o pospago, sin embargo, también será posible adquirirlos en la modalidad de prepago, además de los celulares, estos operadores también venderán otros productos del ecosistema Pixel, como el Pixel Watch 4, los Pixel Buds 2a y los Pixel Buds Pro 2.

Para la venta directa al público, Google ha optado por colaborar con dos de las cadenas departamentales más grandes de México: Coppel y Liverpool, a través de sus miles de sucursales físicas y tiendas en línea, estas empresas venderán oficialmente el Pixel 10, así como el Pixel Watch 4, los Pixel Buds 2a y los Pixel Buds Pro 2, esta alianza comercial le permite a Google tener una cobertura nacional, ya que Coppel, con más de 1,700 sucursales, y Liverpool, con 124 tiendas, garantizan una amplia accesibilidad para los consumidores en todo el territorio.

Actualmente, estos cuatro son los únicos distribuidores autorizados en México para el Pixel 10 , Google ha declarado que se encuentra en negociaciones para expandir su red de distribución y llegar a más canales de venta en el futuro.