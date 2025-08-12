Espectáculos Georgina Rodríguez Columnas Series La Casa de los Famosos México TELEVISA

EL SIGLO

Cristiano Ronaldo no solo selló su compromiso con Georgina Rodríguez con amor, sino con una joya que entra directamente en la élite de los anillos más costosos del mundo. Según estimaciones de expertos en joyería, la pieza tendría alrededor de 20 quilates y un corte esmeralda, montado en un diseño clásico tipo solitario, alcanzando un valor cercano a los 4 millones de dólares, es decir, casi 80 millones de pesos.

La magnitud de esta joya la coloca al nivel de piezas que han lucido Beyoncé o Kim Kardashian. No es solo un símbolo de amor, sino un verdadero tesoro que refleja el lujo y la exclusividad con la que vive la pareja. En la fotografía que Georgina compartió en Instagram, se ve su mano sobre la de Cristiano, ambas descansando sobre sábanas blancas, con el anillo robándose todo el protagonismo. Acompañó la imagen con la frase: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", haciendo que millones de seguidores comentaran tanto por el romanticismo como por el brillo millonario de la joya.

Esta propuesta llega después de nueve años de relación y cinco hijos en común, marcada por momentos de gran felicidad y también por la dura pérdida de uno de los mellizos que esperaban en 2022. Una historia que comenzó en 2016, cuando se conocieron en una boutique de lujo en Madrid, y que ha evolucionado hasta convertirse en una de las más mediáticas e influyentes del mundo.

Con este compromiso, Cristiano y Georgina abren un nuevo capítulo en su historia… uno que, literalmente, brilla con el valor de una fortuna.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
¿Cuánto cuesta el impresionante anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
