¿Cuánto cuesta comprar la plantilla del Santos Laguna?

El equipo lagunero de futbol Santos Laguna, atraviesa uno de los momentos más difíciles en su historia, pues con 0 puntos al momento en el Clausura 2025 y con varios meses sin ganar ningún partido, el equipo se está posicionando como uno de los más débiles dentro de la Liga MX.

La situación del equipo ha generado críticas, no sólo contra el desempeño de los jugadores, sino contra el cuerpo técnico y directivo, pues los aficionados señalan que 'no han tomado las mejores decisiones' para el club.

En medio de la llegada de refuerzos al equipo y las protestas de los aficionados, surgió hace unos días la proposición de un empresario lagunero que, según lo dicho en un tuit, estaría interesado en adquirir al Santos Laguna.

el empresario lagunero Maurice Collier, promotor de eventos deportivos, expresó su interés por adquirir al equipo Santos Laguna, citando al Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri .