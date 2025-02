Club Santos Laguna: Jared Borgetti analiza la crisis y cuestiona al equipo

La situación de Santos Laguna en el Clausura 2025 continúa generando preocupación entre aficionados y analistas. Con cinco derrotas en cinco jornadas y sin sumar un solo punto, el equipo dirigido por Fernando Ortiz se encuentra en el fondo de la tabla y sin una clara solución a la crisis.

El exjugador y leyenda de los Guerreros, Jared Borgetti, compartió su opinión sobre el desempeño del equipo, destacando la falta de identidad y cuestionando las decisiones tácticas del cuerpo técnico.

Un equipo sin rumbo

Borgetti fue contundente al señalar la falta de mejoras en el funcionamiento del equipo, tanto en defensa como en ataque. “Realmente no se le ve por dónde podamos conseguir un punto, no se ve bien defensivamente, mucho menos ofensivamente”, expresó, subrayando que el equipo no ha mostrado un rendimiento que justifique mejores resultados.

El exdelantero también criticó la constante rotación en la alineación titular, un factor que considera clave en la falta de cohesión en el plantel.

“Cinco partidos, cinco alineaciones diferentes. Pero no solamente de uno o dos cambios, de tres o cuatro cambios por partido”, comentó, poniendo en duda la efectividad de la pretemporada y el trabajo táctico del entrenador.

¿Qué dijo Borgetti sobre Fernando 'Tano' Ortiz?

Borgetti no solo cuestionó el desempeño de los jugadores, sino también la estrategia del cuerpo técnico y la directiva.

“Algo está sucediendo o no están entendiendo la idea de Tan Ortiz, o no sé realmente”, mencionó, dejando abierta la posibilidad de que el mensaje del entrenador no esté llegando a los jugadores.

En días recientes, se especuló sobre una posible renuncia de Ortiz, aunque la directiva ha negado estas versiones. A pesar de esto, la presión aumenta, y la afición comienza a mostrar signos de descontento, reflejados en la asistencia al estadio y las críticas en redes sociales.

Santos Laguna enfrentará a Necaxa en la Jornada 6, un partido clave en sus aspiraciones de revertir la crisis. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y la directiva deberá tomar decisiones pronto si quiere evitar que el torneo se convierta en un desastre total.

https://www.facebook.com/watch?v=1681963339342857