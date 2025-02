'Tano' Ortiz sigue firme con los Guerreros pese a mal panorama

Fernando Ortiz no renunciará como técnico y se mantendrá en el banquillo de Santos Laguna, al menos por varios encuentros más. El timonel argentino, así lo dejó en claro, la noche de este domingo, tras la quinta derrota consecutiva de su equipo en este Clausura 2025.

"Lo más fácil sería dar un paso al costado, no lo haré", dijo el estratega albiverde, quien dejó en claro que nunca renunció a su cargo días atrás, por lo que una vez más fue presa de la difamación, como en otras ocasiones.

Pero también fue claro: "En cambio, intentaré y buscaré, soy entrenador y buscaré la solución. Sigo convencido desde aquel momento cuando me fueron a buscar, es un desafío para mí. Sabía lo que iba a encontrar como plantilla, por eso no me iré, no tengo miedo a perder prestigio, creo en mi capacidad como entrenador".

Enfatizó que todo aficionado de Santos Laguna, no le gusta perder como esta noche, sino toda de la secuencia no gusta.

"No alcanza para poder encontrar un resultado. De los 5 encuentros, en tres no merecíamos perder. Las oportunidades no las pudimos concretar, por ejemplo contra América".

Agregó que para nada, le ronda la idea de renunciar, ya que sería lo más fácil, dejar el problema, por lo que estará comprometido con la institución, hasta que al jugador ya no le logre percibir la ilusión de poder revertir la situación adversa.

"No hay desgaste con el jugador, he cambiado el sistema, la forma de jugar, los nombres. Lo más importante es lo anímico y ahorita están por debajo. Necesitamos trabajar, pero esto es mental. No con 50 sesiones que tengamos se soluciona, pero si no están bien en lo mental, no podremos".

Tano Ortiz buscará mejorar para acabar con la mala racha del Santos

Expresó que lo ideal, es encontrar el equilibrio en todas las líneas, pero en estos momentos, lo complicado pasa por lo anímico.

"Debemos actuar con el corazón, ya trabajamos para encontrar gente profesional, que pueda ayudar al jugador. En la presión no pienso, el martes volvemos a entrenar y preparar el partido ante Necaxa".

Acerca del tema de los refuerzos expresó: "Lo conocía de Monterrey, 'Guti' (Edson) le dará personalidad al grupo, más allá de su condición de jugador. Falta otro delantero, pero cuando me confirme la directiva lo informaré".

El entrenador argentino, así como su cuerpo técnico, descartaron renunciar a sus funciones al frente del club.