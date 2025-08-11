¿Cuándo entra en vigor el nuevo sistema de entrada y salida de la UE que afecta a mexicanos?

El sistema de entrada y salida, Entry/Exit System, (EES) entrará en vigor dentro de pocos meses, por lo que tu manera de viajar en algunos países de la Unión Europea sufrirá algunos cambios.

¿Qué es el sistema EES?

El sistema EES tiene como propósito automatizar el registro de entrada y salida de viajeros de terceros países que crucen fronteras en el espacio Schengen —la mayoría de los países de la UE, a excepción de Irlanda y Chipre, y países como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que no pertenecen a ella—. El cual se aplicará tanto a titulares de visados de corta duración como exentos de visado, cada vez que crucen una frontera exterior de la UE.

El sistema EES busca reforzar la seguridad en el espacio Schengen. [Pexels]

El sistema EES reemplazará el sello manual en los pasaportes por un registro digital automatizado; además registrará tus datos personales, la información de tu pasaporte, huellas dactilares y una fotografía facial. Así como cualquier denegación de entrada.

El motivo de su creación es prevenir la migración irregular y proteger la seguridad de los ciudadanos europeos. También facilitará el viaje de los turistas e identificará con mayor eficacia a quienes exceden la estancia autorizada.

A partir de cuándo entra en vigor el nuevo sistema de entrada y salida EES

Según reporta VisaNews, el nuevo sistema de entrada/salida EES entrará en vigor el 12 de octubre de 2025. No obstante, el sistema será introducido por etapas y se espera que se implemente por completo en el segundo trimestre de 2026.

NOTA: Los niños menores de 12 años no están sujetos a la toma de huellas dactilares, aunque si al registro en el sistema.

¿Cómo afecta el sistema EES a los mexicanos?

Los viajeros mexicanos que viajen por estancias cortas (hasta 90 días) ya no recibirán sellos en sus pasaportes al entrar o salir de un país que forme parte del espacio Schengen.

El sistema llevará un registro digital exacto de los días que has permanecido en dicho espacio. Y registrará tus datos personales en tu primer viaje.

Toma en consideración que, el sistema EES no es lo mismo que el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), otro requisito que se prevé que entre en vigor en el último trimestre de 2026 para los ciudadanos de países exentos de visado como México.

El EES es un sistema de control de fronteras, mientras que el ETIAS es una autorización de viaje previa al viaje.