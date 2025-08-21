¿Cuáles son la causas del asesinato de Ernesto Barajas? Esto dijo la Fiscalía 

La Fiscalía del Estado de Jalisco ofreció este jueves nuevos detalles sobre el asesinato de Ernesto Barajas Serrano, vocalista del grupo Enigma Norteño, ocurrido el pasado 19 de agosto en una pensión de autos en Zapopan.

El vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán aseguró que hasta el momento no existen indicios de que el crimen esté relacionado con una supuesta disputa entre los grupos delictivos conocidos como Los Chapitos y Los Mayitos, versión que circuló de manera extraoficial tras el homicidio.

"No tenemos indicios de que sea derivado de esa disputa entre dos grupos criminales, ¿verdad? Eso no, no se tiene esa línea de investigación, no se está explotando. Lo que sí se está explotando es una línea de investigación por su actividad como cantante, por el tipo de música que que él cantaba", afirmó el funcionario.

Hasta el momento, ni familiares ni representantes del cantante han emitido declaraciones oficiales

El propio vicefiscal explicó que Barajas se encontraba en la pensión automotriz para recoger cuatro vehículos que habían sido enviados desde Sinaloa.

“El cantante Ernesto Barajas Serrano, vocalista de un grupo musical, estaba en la pensión porque iba a recoger cuatro vehículos que le mandaron de Sinaloa (...) Por eso él iba en compañía de un integrante de su staff, que a la vez era su compadre, o es su compadre, bueno, no era su compadre, y su esposa también”, detalló Gutiérrez Santillán.

Las autoridades confirmaron que el atentado fue directo contra el intérprete de corridos, ya que, aunque otra persona murió en el lugar, la mayoría de los impactos de bala los recibió el cantante.

“Cuando estaban pagando ya el servicio de pensión, es cuando llegan dos sujetos y lo atacan, hablamos de que directamente porque es el que trae más impactos, y el acompañante que es su compadre recibió, al parecer, un solo impacto, y la empleada que les cobraba en ese momento resultó con una lesión en su pierna”, explicó el vicefiscal.

Si bien Ernesto Barajas había recibido amenazas en el pasado, la Fiscalía señaló que no existen reportes de intimidaciones desde que se mudó a Jalisco hace aproximadamente un año.