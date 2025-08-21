Espectáculos ERNESTO BARAJAS La Casa de los Famosos México Shakira en Torreón Conciertos Ángela Aguilar

Estos son los cantantes de música regional mexicana que han sido asesinados en el 2025

La violencia ha apagado las voces varios exponentes de música regional mexicana, estos son los asesinatos que han ocurrido en 2025.

Aumentan los casos de cantantes del regional mexicano asesinados en 2025. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Durante lo que va de 2025 la música regional mexicana ha perdido a varios cantantes del género. Uno de los casos más recientes fue el de Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, quien fue asesinado el pasado 19 de agosto en un ataque directo. Sin embargo, su caso no es aislado, pues son varios los cantantes asesinados con violencia. 

Estos son los artistas del regional mexicano que han sido asesinados en 2025

A inicios de enero, Fernando “El Colorin” Jiménez, líder de la Banda La Real murió tras un ataque armado en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato. Los hechos ocurrieron poco después de las 09:30 pm mientras el compositor y productor se encontraba en su auto. Dos hombres en una motocicleta le dispararon y luego huyeron del lugar. 

En mayo, cinco integrantes del Grupo Fugitivo fueron secuestrados y asesinados en Tamaulipas, sus cuerpos fueron calcinados, según reportaron las autoridades

El 1 de junio otro cantante fue asesinado. Julio Eusebio Labra, vocalista del grupo Conquistadores de la Sierra murió por un ataque con armas de fuego mientras ofrecía una presentación en vivo en el restaurante bar El Guamuchilito, en Emiliano Zapata, Morelos.

VER TAMBIÉN 6 veces que los atentados marcaron conciertos del regional mexicano
Tan solo un día después de la muerte del vocalista de Conquistadores de la Sierra se anunció la muerte de Issac Luna, cantante de la Banda La Constructiva, asesinado en su domicilio durante la madrugada en Irapuato, Guanajuato. El cantante llegaba a su casa luego de una presentación en el Salón San Juan cuando sujetos armados entraron en su casa y dispararon en su contra. 


La muerte de artistas del regional mexicano a través de actos violentos no es un tema nuevo, entre los casos más sonados en el género destacan los casos de los cantantes Chalino Sánchez, Valentín Elizalde y Sergio Gómez del grupo K-Paz de la Sierra.

VER TAMBIÉN Peso Pluma, Valentín Elizalde y otros artistas que han sido amenazados por la delincuencia
Lo que refleja la extrema relación que existe entre el género musical y el crimen organizado, pues en muchos casos cantar narcocorridos o hacer apología del crimen ha llevado a que la música les cueste la vida. 


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx