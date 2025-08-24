Internacional Intervención militar Yemen Corea del Norte Venezuela Donald Trump

Intervención militar

Fuerzas Especiales adoptan combate a cárteles siguiendo órdenes de Donald Trump, revela periodista

Para sus acciones se proyectan no sólo bombardeos o incursiones, también ataques financieros y cibernéticos

(TWITTER/@USNorthernCmd)

(TWITTER/@USNorthernCmd)

EL SIGLO

En una tercera parte de su cobertura sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en México, el periodista y experto en Seguridad Nacional, Ken Klippenstein reportó sobre la unidad que cambió de objetivos a China y Rusia, por los cárteles del narcotráfico. 

Se trata del Comando Norte de Operaciones Especiales (SCNORTH, según sus siglas en inglés) que en noviembre pasado inauguró su edificio sede con un costo de 55 millones de dólares en la Base de la Fuerza Espacial Peterson en noviembre pasado. 

En ese momento la competencia estratégica eran China y Rusia, pero con la llegada de Donald Trump eso cambió, “el Ártico fue intercambiado por https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2025/pentagono-habria-confirmado-planes-para-atacar-carteles-en-mexico-que-dijo-sheinbaum.html”, según Klippenstein.

Creado en diciembre de 2013, el Comando de Fuerzas Especiales tuvo misiones muy variadas, con un espacio de operaciones que va desde las islas Aleutianas en el norte del Atlántico casi frente a Rusia hasta Canadá, parte del Caribe y México. 

Un análisis por Klippenstein a las misiones del SCNORTH durante sus 12 años de existencia apuntó que adoptaron toda misión posible para "justificar su existencia" como: 


- Asesinar terroristas


- Frenar armas de destrucción masiva


- Interceptar el tráfico de drogas


- Frenar el tráfico de personas


- Proteger infraestructura crítica


- Capturar agentes rusos


- Frustrar inversiones chinas


- Contrarrestar drones pequeños


Y participar en todas las operaciones en las que México y Estados Unidos fueran aliados, aunque en su caso estás eran conducidas por la CIA, el FBI u operadores clandestinos especiales para ocultar sus actividades al público.


Sin embargo, con Trump ahora la directiva es combatir a los cárteles como hace el Ejército estadounidense en Medio Oriente al llevar a cabo un mapeo desde sus actividades, territorio, líderes, vínculos, centros de operaciones, vulnerabilidades a anticipar sus movimientos y realizar ataques. 


Para sus acciones se proyectan no sólo bombardeos o incursiones, también ataques financieros y cibernéticos para afectar su toma de decisiones y acceso al financiamiento. 


La investigación de Klippenstein reveló también que en la planeación de operaciones contra los cárteles también está involucrada CACI, una firma de consultoría en defensa valuada en 8.6 mil millones de dólares. 


Estas acciones ya están en marcha, con interrogadores del Comando Norte de Operaciones Especiales recopilando información de presuntos delincuentes ligados a cárteles una vez detenidos por las autoridades. 


Aunque el periodista aclaró que las operaciones del grupo del Pentágono en 2025 van desde disrumpir actividades terroristas al robo de propiedad intelectual y otras tareas “que no priorizan nada, pero muestran que ningún programa muere”. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Intervención militar Intervención estadounidense EUA Donald Trump

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(TWITTER/@USNorthernCmd)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408872

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx