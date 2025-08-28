Cultura Música Literatura Cultura

Cuál es la mejor canción en la historia del rock según la inteligencia artificial

La IA ha hablado, esta es la mejor canción de rock de todos los tiempos, de acuerdo con criterios como la innovación e impacto.

La IA señala que esta canción de rock se destaca entre otros himnos por su impacto cultural. [Pixabay]

EL SIGLO DE TORREÓN

El rock a menudo es descrito como un género musical, pero para quienes coleccionan historias entre sus letras es más un medio de expresión, en el que miles de artistas han plasmado emociones y contextos que han marcado a más de una generación. 

Esa es la razón por la que encontrar la mejor canción de rock de todos los tiempos puede convertirse en dilema para cualquier melómano musical, pero no para la inteligencia artificial

Le preguntamos a ChatGPT cuál considera que es la mejor canción en la historia del rock. Aquí te compartimos su respuesta y argumentos. 

Esta es la mejor canción en la historia del rock, según la IA

De acuerdo con ChaTGPT la mejor canción de todos los tiempos es Bohemian Rhapsody de Queen, lanzada en 1975 en su album A Night At The Opera



La IA reveló cuáles fueron los criterios con los que evaluó a varios himnos del rock, incluidas canciones como Stairway To Heaven de Led Zeppelin o Purple Haze de Jimi Hendrix.


Entre los criterios que tomó en consideración se encuentran la innovación, la producción y sonido, el impacto cultural a lo largo del tiempo, la influencia en otros artistas o subgéneros; así como el riesgo comercial que representó en su momento y las capas emocionales que contiene la pieza.



Chat GPT describió a Bohemian Rhapsody como una canción que es medio balada, medio ópera, medio rock duro. Y aun así funciona como si fuera lo más natural del mundo.  




“La guitarra de Brian May suena como si fuera una orquesta y la base rítmica nunca se tambalea. La voz de Mercury pasa de lo íntimo a lo cósmico en cuestión de segundos. Y en cuanto a producción, tiene capas de voces y guitarras que exprimieron de lo analógico”.




También destacó que la canción no se quedo en un experimento raro, sino que se convirtió en un ritual colectivo y un himno que distintas generaciones siguen cantando como si fuera suyo. 

Top 10 canciones más grandes creadas en México según la IA
Top 10 canciones más grandes creadas en México según la IA
Un recorrido por las obras musicales que han dejado huella dentro y fuera del país

Las 10 mejores canciones de rock, según la IA


    

  1. Queen – Bohemian Rhapsody (1975)
  2. Led Zeppelin – Stairway to Heaven (1971)
  3. Nirvana – Smells Like Teen Spirit (1991)
  4. The Beatles – A Day in the Life (1967)
  5. The Rolling Stones – Gimme Shelter (1969)
  6. Jimi Hendrix – Purple Haze (1967)
  7. Chuck Berry – Johnny B. Goode (1958)
  8. Bruce Springsteen – Born to Run (1975)
  9. David Bowie – Heroes (1977)
  10. The Cure – Just Like Heaven (1987)
Aunque aclaró que las canciones finalistas habrían podido ganar si hubiese evaluado otros criterios. ¿Cuál es tu favorita?


               
               


               

               
               

               
               
               
Música Rock mejor canción de rock inteligencia artificial

               


