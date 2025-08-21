Tecnología lorem Lorem Ipsum Ipsum

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Más del 85% de las empresas en Latinoamérica usan inteligencia artificial, según experto

'Los humanos tenemos la obligación de aprender a usarla a nuestro favor, verla como un copiloto en nuestro trabajo y vida diaria'

Más del 85% de las empresas en Latinoamérica usan inteligencia artificial, según experto

Más del 85% de las empresas en Latinoamérica usan inteligencia artificial, según experto

AGENCIA

Más del 85 % de empresas en Latinoamérica incorporan la inteligencia artificial (IA) en al menos uno de sus procesos, aseguró el especialista en marketing digital Juan Lombana durante su participación en la conferencia Aula SOC, celebrada en Monterrey, ciudad ubicada en el estado norteño de Nuevo León.

Lombana, considerado uno de los mejores ‘digital marketers’ del mundo por Google, y fundador de la empresa de cursos en línea Mercatitlán, señaló que el uso de la IA se concentra principalmente en áreas comerciales y de ventas, aunque advirtió que la automatización desplaza tareas humanas.

"Es verdad que la inteligencia artificial está haciendo muchas cosas y puede desplazar a mucha gente. Los humanos tenemos la obligación de aprender a usarla a nuestro favor, verla como un copiloto en nuestro trabajo y vida diaria", expresó el especialista.

Este impacto se debe a que la IA se está convirtiendo en una tecnología de uso general con aplicaciones que no solo se utilizan como herramienta de búsqueda, sino que se extienden a campos como la salud, la ciencia de materiales y la gestión del agua, según afirmó el presidente de Asuntos Globales de Google & Alphabet, Kent Walker.

Ante este escenario, Lombana considera probable que el 100 % de las empresas de la región latinoamericana utilicen la IA como herramienta en al menos una actividad para 2026.


"Los sectores donde más permea son los temas comerciales(...) Vender más con inteligencia artificial, ahorrar costes o ahorrar tiempo. La IA también puede apoyar en la innovación, porque genera nuevos productos o mejora los existentes", remarcó.


El desafío de la educación frente a la IA


El experto insistió en que los jóvenes deben familiarizarse cuanto antes con la IA, y añadió que los sistemas educativos deben incluir herramientas tecnológicas de este tipo.


"Si la inteligencia artificial se está comiendo parte de nuestro trabajo hay que entenderla para jugar a nuestro favor", zanjó.


En la misma conferencia, Guillermo Parás Treviño, especialista del programa de educación de Kumon México, subrayó que el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje debe potenciar las habilidades de estudio y conocimiento.


"Los jóvenes tienen que transitar del uso lúdico de la tecnología al uso educativo y funcional para desempeñarse en diversas labores, usándola a nuestro favor y no como algo que pueda afectar en lo laboral", señaló Parás.


Por ello, la compañía lanzó la plataforma 'Connect', que combina la metodología de Kumon con recursos digitales para permitir un aprendizaje flexible y autónomo desde cualquier dispositivo.


De acuerdo con un estudio de la empresa alemana SAP en América Latina, publicado en junio de 2025, el 63 % de los directivos empresariales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México espera un fuerte impacto de la IA en su sector, mientras que el 55 % de las compañías planea aumentar su inversión en esta tecnología durante el presente año.


Por su parte, México se posicionó como líder en la adopción de IA en América Latina, especialmente en el ámbito empresarial, al registrar un crecimiento del 965 % en el número de empresas que integran la IA en sus operaciones entre 2018 y 2024, según el informe QS World Future Skills Index 2025.


También, informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial advierten que entre el 2 y el 5 % de los empleos en América Latina y el Caribe corren riesgo de automatización total debido al avance de esta tecnología, con mayor afectación prevista entre mujeres y jóvenes del sector.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Tecnología

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: IA empresas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Tecnología
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Más del 85% de las empresas en Latinoamérica usan inteligencia artificial, según experto


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408192

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx