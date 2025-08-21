Más del 85% de las empresas en Latinoamérica usan inteligencia artificial, según experto

Más del 85 % de empresas en Latinoamérica incorporan la inteligencia artificial (IA) en al menos uno de sus procesos, aseguró el especialista en marketing digital Juan Lombana durante su participación en la conferencia Aula SOC, celebrada en Monterrey, ciudad ubicada en el estado norteño de Nuevo León.

Lombana, considerado uno de los mejores ‘digital marketers’ del mundo por Google, y fundador de la empresa de cursos en línea Mercatitlán, señaló que el uso de la IA se concentra principalmente en áreas comerciales y de ventas, aunque advirtió que la automatización desplaza tareas humanas.

"Es verdad que la inteligencia artificial está haciendo muchas cosas y puede desplazar a mucha gente. Los humanos tenemos la obligación de aprender a usarla a nuestro favor, verla como un copiloto en nuestro trabajo y vida diaria", expresó el especialista.

Este impacto se debe a que la IA se está convirtiendo en una tecnología de uso general con aplicaciones que no solo se utilizan como herramienta de búsqueda, sino que se extienden a campos como la salud, la ciencia de materiales y la gestión del agua, según afirmó el presidente de Asuntos Globales de Google & Alphabet, Kent Walker.

Ante este escenario, Lombana considera probable que el 100 % de las empresas de la región latinoamericana utilicen la IA como herramienta en al menos una actividad para 2026.

"Los sectores donde más permea son los temas comerciales(...) Vender más con inteligencia artificial, ahorrar costes o ahorrar tiempo. La IA también puede apoyar en la innovación, porque genera nuevos productos o mejora los existentes", remarcó.

El desafío de la educación frente a la IA

El experto insistió en que los jóvenes deben familiarizarse cuanto antes con la IA, y añadió que los sistemas educativos deben incluir herramientas tecnológicas de este tipo.

"Si la inteligencia artificial se está comiendo parte de nuestro trabajo hay que entenderla para jugar a nuestro favor", zanjó.

En la misma conferencia, Guillermo Parás Treviño, especialista del programa de educación de Kumon México, subrayó que el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje debe potenciar las habilidades de estudio y conocimiento.

"Los jóvenes tienen que transitar del uso lúdico de la tecnología al uso educativo y funcional para desempeñarse en diversas labores, usándola a nuestro favor y no como algo que pueda afectar en lo laboral", señaló Parás.

Por ello, la compañía lanzó la plataforma 'Connect', que combina la metodología de Kumon con recursos digitales para permitir un aprendizaje flexible y autónomo desde cualquier dispositivo.

De acuerdo con un estudio de la empresa alemana SAP en América Latina, publicado en junio de 2025, el 63 % de los directivos empresariales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México espera un fuerte impacto de la IA en su sector, mientras que el 55 % de las compañías planea aumentar su inversión en esta tecnología durante el presente año.

Por su parte, México se posicionó como líder en la adopción de IA en América Latina, especialmente en el ámbito empresarial, al registrar un crecimiento del 965 % en el número de empresas que integran la IA en sus operaciones entre 2018 y 2024, según el informe QS World Future Skills Index 2025.

También, informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial advierten que entre el 2 y el 5 % de los empleos en América Latina y el Caribe corren riesgo de automatización total debido al avance de esta tecnología, con mayor afectación prevista entre mujeres y jóvenes del sector.