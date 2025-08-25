Cuál es el estado de salud de Simón Falah, niño que recibió un pelotazo en estadio de Diablos Rojos

Simón Falah, un aficionado del beisbol, de tan solo 9 años, recibió un pelotazo en la cabeza, durante un partido disputado entre Diablos Rojos y Pericos en el estadio Alfredo Harp el pasado 20 de agosto. Tras el incidente, el niño fue llevado a la enfermería, pero al no notar un daño aparente, este volvió a ver el partido y posteriormente se fue a su casa con su familia.

Ya en casa, el menor de edad comenzó a experimentar síntomas de una lesión más grave; por lo que fue llevado al hospital donde los médicos encontraron que tenía una hemorragia cerebral que estaba presionando una arteria, por lo que requería una cirugía de emergencia.

Ana Luisa, madre del niño, compartió a través de sus redes sociales que la cirugía se realizó la madrugada del viernes 22 de agosto de forma exitosa y posteriormente Simón fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde ha permanecido bajo supervisión médica.

¿Cuál es el estado actual de Simón Falah, niño que recibió pelotazo en partido de béisbol?

La madre de Simón Falah ha compartido que su hijo ha evolucionado muy bien a través de una cuenta de Go Fund Me, en donde solicitó ayuda económica para poder pagar las cuentas del hospital.

La madre del niño solicita apoyo para cubrir los gastos médicos. [Go Fund Me]

Pues a pesar de que el broker del Estadio Harp se comunicó con ella y se emitió un comunicado a medios, en el que se señala el acompañamiento con el seguro del inmueble, nadie se ha puesto en contacto con la familia.

De acuerdo con Ana Luisa, decidió solicitar ayuda a través de esta página, para que en caso de que el estadio se haga cargo del accidente, pueda devolver las donaciones por medio de la página, donde hasta ahora se han recaudado casi 884 mil pesos al momento de hacer esta nota.