Diablos Rojos, listos para abrir fuego en playoff

Los Diablos Rojos del México alcanzaron la primera meta de la Temporada 2025 al asegurar el pase a playoffs con la ventaja de localía incluida y ahora saltarán al diamante para iniciar el camino del segundo objetivo de la campaña, que es ganar la serie del Primer Playoff.

FIERO RIVAL

A partir de este sábado, la ‘Pandilla Escarlata’ se verá las caras con los Leones de Yucatán en una confrontación que está pactada a ganar cuatro de siete juegos, siendo los dos primeros en el Estadio Alfredo Harp Helú para después emprender el viaje a Mérida donde se jugará martes 12 y miércoles 13 de agosto (y jueves 14, de ser necesario).

“Estamos muy contentos por lo que se hizo en la temporada regular y ahora ya estamos totalmente en beisbol de playoffs”, explicó Lorenzo Bundy, manager de los Diablos en una videoconferencia. “Sabemos que lo que hicimos en la temporada regular ya pasó ahora empezamos la nueva temporada, que se llama playoffs y nosotros debemos de estar listos para cualquier equipo que vayamos a tener enfrente”.

Diablos y Leones se encontrarán en el Primer Playoff luego de que los Rojos terminaron como el sembrado número 1 y los yucatecos como el sembrado número 6, teniendo a los capitalinos con una ventaja de 23.0 juegos en el standing. Los Diablos finalizaron la temporada regular el pasado jueves frente a los Bravos de León con un juego que fue cancelado por la lluvia.