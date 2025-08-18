Deportes Santos Laguna Apertura 2025 Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

México se enfrentará a Japón en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

El Swing Perfecto Chihuahua jugará contra Japón este martes 19 de agosto

México ya tiene rival para su siguiente juego en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Luego de caer ante Venezuela, la novena de Japón tendrá que medirse al equipo mexicano el martes 19 de agosto en Williamsport, Pensilvania.

El Swing Perfecto de Chihuahua, equipo que representa a México en la edición 2025, suma dos victorias y un descalabro en su participación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.

El conjunto nipón tenía solo una victoria en el certamen, la que consiguió ante Europa-África, representado por la República Checa.

¿Dónde y a qué hora ver el juego entre México y Japón en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas?

Este martes México y Japón se medirán a las 11:00 horas (centro de México) en el Volunteer Stadium en juego de eliminación directa. El juego será transmitido a través de señal de paga y plataforma de streaming.


               
               


               

               
               

               
               
               
