Cruz Azul Vs Toluca ¿Dónde ver gratis el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025?

Cruz Azul encara un reto clave en la jornada 6 del Apertura 2025 cuando reciba a Toluca, buscando su tercera victoria consecutiva y mantenerse como uno de los pocos invictos del torneo junto con América.

Para Nicolás Larcamón, será una verdadera prueba para confirmar si su equipo está listo para pelear por el título. Aunque todavía hay detalles defensivos por afinar, en ofensiva La Máquina se ha mostrado como una de las mejores del campeonato.

La permanencia de Gonzalo Piovi también le da un impulso extra al plantel. Tras frustrarse su pase al Inter Miami, el argentino seguirá en la institución y será pieza fundamental en la estrategia de Larcamón, quien confía plenamente en su profesionalismo para afrontar este compromiso ante los Diablos Rojos.

El encuentro se llevará a cabo esta noche en el Olímpico Benito Juárez

¿Cómo llega Toluca?

Toluca llega con desgaste físico después de su participación en la Leagues Cup y con el golpe anímico de la derrota frente a Orlando City. Sin embargo, Antonio Mohamed sabe que este partido puede significar un punto de quiebre para retomar la senda positiva y demostrar por qué los choriceros son los campeones vigentes.

¿Dónde verlo EN VIVO y GRATIS?

El duelo se disputará este sábado 23 de agosto a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario.

La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5, así como en TUDN y ViX Premium para quienes prefieran la señal de paga o streaming.