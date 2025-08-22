Albiverdes tienen visita 'muy brava'

os Guerreros buscarán esta noche en la frontera, sus primeros puntos como visitantes en el Apertura 2025 de la Liga MX. Enfrentan en el Olímpico Benito Juárez, a los Bravos del FC Juárez.

El duelo que comenzará en punto de las 19:00 horas, será dirigido por el silbante tapatío Jorge Abraham Camacho Peregrina, asistido en las bandas por Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Edgar Magdaleno Castrejón.

Santos Laguna viene de caer en su más reciente presentación en el certamen. Perdió 3-2 en la capital del país ante el Cruz Azul, quedándose con 10 hombres todo el complemento, luego de que Ramiro Sordo fue expulsado en la parte inicial. El argentino, no podrá ver acción en el choque abre la sexta jornada.

Por lo que respecta a los fronterizos, ganaron 1-2 en la Perla Tapatía, frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, por lo que llegan al compromiso con la motivación en alto. Ese triunfo fue el primero de la campaña y llegaron a 5 puntos, uno menos que los albiverdes, quienes contabilizan 6 unidades.

Será la séptima visita de los albiverdes a los Bravos en el balompié mexicano, con saldo de tres triunfos para los locales, la misma cantidad de empates y apenas una victoria albiverde, que fue en el Clausura 2020, cuando se impusieron 1-2, con tantos del "Mudo" Eduardo Aguirre y el "Huevo" Brian Lozano, torneo que se suspendió debido al COVID-19. Los locales marcaron a través de Flavio Santos.

El técnico más exitoso con los laguneros enfrentando a los chihuahuenses, fue el uruguayo Guillermo Almada, que los enfrentó 5 veces, con saldo de 4 triunfos y un empate. Eduardo Fentanes ganó uno y perdió otro, mientras que el portugués Pedro Caixinha, sumó un empate.

Pablo Repetto registró una victoria, una goleada 5-1 en el Apertura 2023, con goles de Harold Preciado, Félix Torres, Javier Correa y un doblete de Juan Brunetta. Dos de las derrotas fueron con Nacho Ambriz y una con el "Tano" Fernando Ortiz.

PESADILLA DE VISITA

La última vez que Santos Laguna ganó en condición de visitante, fue contra los Gallos Blancos del Querétaro, por la mínima diferencia (0-1) con tanto del colombiano Harold Preciado, en la décima jornada del Torneo Clausura 2024.

Desde ese entonces, han sido 22 encuentros sin saber que es ganar en patio ajeno: 19 derrotas y tres empates con apenas 42 goles a favor y 86 en contra.

En el transcurso de este Clausura 2025, el conjunto lagunero ya acumula par de derrotas, en la jornada tres frente a los Camoteros del Puebla y su más reciente partido, en la fecha 5 frente a la Máquina de la Cruz Azul.

Pese a esta estadística, los laguneros están situados en la octava posición del certamen con dos ganados y tres perdidos, estando cerca de superar ya su cifra del torneo pasado, que fue apenas de 7 unidades, para ubicarse en el fondo de la tabla.