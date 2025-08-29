Continúan las protestas en la industria Grupo Fox

A las siete de la mañana con 16 minutos, tres autobuses de personal salieron de la planta Grupo Fox, ubicada sobre el kilómetro 172 de la carretera Monclova-Saltillo en el municipio de Castaños.

Los vehículos salieron sin trabajadores, sin embargo al interior de la industria se observó la presencia de obreros y operarios trabajando y desplazándose de una nave a otra llevando maquinaria, herramientas y piezas en proceso de fabricación.

Aparentemente, las actividades productivas se desarrollaban de forma normal.

No se vio, como en días anteriores, un paro de trabajo generalizado con personal operativo fuera de sus naves.

Se espera que funcionarios de la Secretaría del Trabajo se presenten en la industria en el transcurso del día para dialogar con los trabajadores.

Los obreros demandan el pago de medio ahorro, que debieron recibir a mediados de junio pasado.