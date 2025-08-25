La Laguna Salud Pública Obras públicas Tribunal para Menores Infractores

espacios verdes

Conoce los beneficios de plantar árboles

Hacer verde los espacios es una acción que conviene a todos

Foto: cortesía

Foto: cortesía

EL SIGLO

Los árboles son elementos esenciales en los ecosistemas, ya que otorgan una serie de bondades para todos los seres vivos. Por esa razón, plantarlos se vuelve una tarea esencial para todos, a fin de hacer el mundo más habitable.

Uno de los beneficios más importantes de los árboles consiste en la descomposición del dióxido de carbono (CO2), muy presente en la actualidad, para generar el oxígeno que es aprovechado por el resto de las especies que hay en el planeta.

Los árboles también son agentes esenciales para la regulación de la temperatura, ya que ayudan a que se cumpla el ciclo del agua, puesto que por sus hojas, en un proceso llamado transpiración, liberan el vapor de agua. Esto permite que haya lluvias de manera regular, que a su vez promueve el crecimiento de la vegetación en un círculo virtuoso.

Dia del árbol: Top 3 plantas que no requieren de muchos cuidados

TAMBIÉN LEE Dia del árbol: Top 3 plantas que no requieren de muchos cuidados

Conoce las plantas que puedes tener en tu hogar 
En casa


No solo lo colectivo se ve beneficiado. Las personas, en lo particular, pueden disfrutar de un árbol que le da un aspecto más cálido al hogar, además de hacer que la casa sea más fresca. Esto lo logran con su sombra, que evita que las superficies sean muy calientes.


Otro aspecto a tomar en cuenta es que, según la especie, un árbol es capaz de dar distintas frutas aptas para el consumo humano, y muchas de ellas en abundancia.


Distintos seres vivos también son atraídos por los árboles, por lo que no es raro ver abejas o catarinas, que permiten tener contacto con la naturaleza. Además, los árboles funcionan como un refugio natural para estas especies, así como para las aves, que forman sus nidos en ellos.


3 arboles frutales recomendados para espacios pequeños
TAMBIÉN LEE 3 arboles frutales recomendados para espacios pequeños
Son excelentes para sobrellevar los días más calurosos del año.

Donación de árboles


Por estas razones, y para lograr una región más verde, el Vivero Peñoles se encuentra realizando una campaña de donación de árboles, entre los que se encuentran especies nativas, bien adaptadas a las condiciones de la región. Para obtener un ejemplar, solo es necesario asistir a sus instalaciones en la calle Cuarta de la colonia Metalúrgica de Torreón.


Foto: cortesía
Foto: cortesía


En el lugar se encuentran especialistas que pueden recomendar la mejor opción para el espacio que tenga disponible, así como otorgar una orientación adecuada sobre el mantenimiento y cuidado de las plantas, para obtener de ella todos sus beneficios. La invitación a sumarse está abierta a todas las personas de la Comarca Lagunera.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de La Laguna

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: vivero árboles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de La Laguna
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Foto: cortesía


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409143

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx