Conoce los beneficios de plantar árboles

Los árboles son elementos esenciales en los ecosistemas, ya que otorgan una serie de bondades para todos los seres vivos. Por esa razón, plantarlos se vuelve una tarea esencial para todos, a fin de hacer el mundo más habitable.

Uno de los beneficios más importantes de los árboles consiste en la descomposición del dióxido de carbono (CO2), muy presente en la actualidad, para generar el oxígeno que es aprovechado por el resto de las especies que hay en el planeta.

Los árboles también son agentes esenciales para la regulación de la temperatura, ya que ayudan a que se cumpla el ciclo del agua, puesto que por sus hojas, en un proceso llamado transpiración, liberan el vapor de agua. Esto permite que haya lluvias de manera regular, que a su vez promueve el crecimiento de la vegetación en un círculo virtuoso.

TAMBIÉN LEE Dia del árbol: Top 3 plantas que no requieren de muchos cuidados

Conoce las plantas que puedes tener en tu hogar

En casa

No solo lo colectivo se ve beneficiado. Las personas, en lo particular, pueden disfrutar de un árbol que le da un aspecto más cálido al hogar, además de hacer que la casa sea más fresca. Esto lo logran con su sombra, que evita que las superficies sean muy calientes.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, según la especie, un árbol es capaz de dar distintas frutas aptas para el consumo humano, y muchas de ellas en abundancia.

Distintos seres vivos también son atraídos por los árboles, por lo que no es raro ver abejas o catarinas, que permiten tener contacto con la naturaleza. Además, los árboles funcionan como un refugio natural para estas especies, así como para las aves, que forman sus nidos en ellos.

TAMBIÉN LEE 3 arboles frutales recomendados para espacios pequeños

Son excelentes para sobrellevar los días más calurosos del año.

Donación de árboles

Por estas razones, y para lograr una región más verde, el Vivero Peñoles se encuentra realizando una campaña de donación de árboles, entre los que se encuentran especies nativas, bien adaptadas a las condiciones de la región. Para obtener un ejemplar, solo es necesario asistir a sus instalaciones en la calle Cuarta de la colonia Metalúrgica de Torreón.

Foto: cortesía

En el lugar se encuentran especialistas que pueden recomendar la mejor opción para el espacio que tenga disponible, así como otorgar una orientación adecuada sobre el mantenimiento y cuidado de las plantas, para obtener de ella todos sus beneficios. La invitación a sumarse está abierta a todas las personas de la Comarca Lagunera.