Conoce a Valtteri Bottas, el nuevo compañero de 'Checo' Pérez

El piloto nacido en Finlandia es amante de los tacos

FÁTIMA MARTÍNEZ

Hoy, los fanáticos de Sergio ‘Checo’ Pérez despertaron con excelentes noticias: el piloto mexicano regresará a la Fórmula 1 como parte del nuevo equipo de Cadillac.

La escudería sorprendió al anunciar al finés Valtteri Bottas como compañero de Checo, conformando una dupla que promete dar mucho de qué hablar en la próxima temporada.

La noticia ha despertado gran expectativa entre los aficionados al automovilismo y seguidores de ambos pilotos. Por eso, te contamos más sobre el nuevo compañero de 'Checo', un piloto que, además, ha demostrado un gran cariño por México.

Checo confirmó que se une a la escudería de Cadillac junto a Valtteri Bottas. 
¿Quién es Valtteri Bottas?


Valtteri Bottas, nacido el 28 de agosto de 1989 en Nastola, Finlandia, debutó en la Fórmula 1 en 2013 con el equipo Williams. Fue en esa temporada donde comenzó a construir su reputación como un piloto constante y disciplinado, sumando sus primeros puntos en la máxima categoría.


Su desempeño sólido durante cuatro años con Williams, en los que acumuló 411 puntos, le valió un salto importante en su carrera: en 2017 fue fichado por Mercedes. Con la escudería alemana vivió sus años más exitosos, permaneciendo hasta 2021 y consiguiendo dos subcampeonatos del mundo (2019 y 2020), además de 58 podios y 10 victorias, logros que lo consolidaron como una pieza clave dentro del equipo y un competidor confiable en la élite del automovilismo.


Tras la llegada de George Russell a Mercedes, Bottas pasó a Alfa Romeo, equipo al que representó en las temporadas 2022 y 2023. En 2024, continuó su trayectoria con Sauber, aunque sus resultados reflejaron una notable disminución en rendimiento con respecto a sus años anteriores.

Valtteri y su amor por los tacos


Durante el pasado Gran Premio de la Ciudad de México en 2024, Valtteri Bottas no dejó pasar la oportunidad de deleitarse con uno de los mayores orgullos del país: los tacos. El piloto finlandés incluso adoptó la costumbre del "martes de tacos", convirtiéndola en una tradición semanal que disfrutó plenamente durante su estancia en México.


A su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez, Bottas se sumergió en la cultura gastronómica local al preparar su propio taco, mostrando así su entusiasmo genuino por descubrir los sabores mexicanos desde su origen.


Días después, continuó su recorrido culinario con una visita a El Califa de León, una taquería reconocida por la guía Michelin, donde pudo disfrutar a fondo de la riqueza y autenticidad de la cocina mexicana, vivió toda una gran experiencia ya que hasta se sentó en la banqueta a disfrutar de su comida.




               
               


               

               
               

               
               
               
Fórmula 1 Checo Pérez. Valtteri Botas

               


