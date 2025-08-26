Deportes Checo Pérez Santos Laguna Club San Isidro US Open 2025 Liga MX

Checo Pérez

¿Cuánto ganará Checo Pérez tras fichar con Cadillac en Fórmula 1?

Checo confirmó que se une a la escudería de Cadillac junto a Valtteri Bottas.

¿Cuánto ganará Checo Pérez tras fichar con Cadillac en Fórmula 1?

¿Cuánto ganará Checo Pérez tras fichar con Cadillac en Fórmula 1?

EL SIGLO

 Sergio “Checo” Pérez confirmó que se une a Cadillac para la temporada 2026 de Fórmula 1. 

El mexicano comenzará una nueva etapa en la Fórmula 1, haciendo equipo junto al finlandés Valtteri Bottas. Ambos, de 35 años, llegan después de su lugar con sus respectivas escuderías. 

Se sabe que ser conductor de la Fórmula 1 es uno de los deportes más remunerados, por lo que Cadillac tendrá que desembolsar una fuerte cantidad para tener al tapatío en su equipo. 

'Checo' Pérez regresa a la Fórmula Uno con Cadillac, hará dupla con Valtteri Bottas

VER TAMBIÉN 'Checo' Pérez regresa a la Fórmula Uno con Cadillac, hará dupla con Valtteri Bottas

 
¿Cuánto ganaba Checo en Red Bull?


Para la temporada 2024 de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez recibía 14 millones de dólares en el año, alrededor de 285 millones de pesos mexicanos.

Checo Pérez y Cadillac: Pros y contras de su nueva aventura en la F1
VER TAMBIÉN Checo Pérez y Cadillac: Pros y contras de su nueva aventura en la F1
El mexicano se une al proyecto de General Motors con grandes expectativas, pero también con riesgos de un equipo debutante

El salario que le pagará Cadillac


Fuentes cercanas señalan que Cadillac estaría ofreciendo a Checo un salario anual de entre 16 y 17 millones de dólares, posicionándolo como uno de los pilotos mejor remunerados de la parrilla para la temporada 2026.


Además, el acuerdo contempla su papel como embajador global de la marca, lo que implica bonos adicionales por campañas publicitarias y activaciones comerciales, sumando millones extras a su ya impresionante patrimonio.



¿Cuánto dinero tiene Checo Pérez?


Antes de este fichaje, el patrimonio de Checo Pérez se estimaba en 50 millones de dólares, según cifras internacionales. Gran parte de esta suma proviene de sus contratos con equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y, más recientemente, Red Bull Racing.


A estos ingresos se añaden sus lucrativos acuerdos de patrocinio, campañas comerciales y su consolidación como una de las figuras con mayor proyección mediática en el automovilismo mundial.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Checo Pérez fórmula 1 cadillac

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Cuánto ganará Checo Pérez tras fichar con Cadillac en Fórmula 1?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409347

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx