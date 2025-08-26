¿Cuánto ganará Checo Pérez tras fichar con Cadillac en Fórmula 1?

Sergio “Checo” Pérez confirmó que se une a Cadillac para la temporada 2026 de Fórmula 1.

El mexicano comenzará una nueva etapa en la Fórmula 1, haciendo equipo junto al finlandés Valtteri Bottas. Ambos, de 35 años, llegan después de su lugar con sus respectivas escuderías.

Se sabe que ser conductor de la Fórmula 1 es uno de los deportes más remunerados, por lo que Cadillac tendrá que desembolsar una fuerte cantidad para tener al tapatío en su equipo.

VER TAMBIÉN 'Checo' Pérez regresa a la Fórmula Uno con Cadillac, hará dupla con Valtteri Bottas

¿Cuánto ganaba Checo en Red Bull?

Para la temporada 2024 de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez recibía 14 millones de dólares en el año, alrededor de 285 millones de pesos mexicanos.

VER TAMBIÉN Checo Pérez y Cadillac: Pros y contras de su nueva aventura en la F1

El mexicano se une al proyecto de General Motors con grandes expectativas, pero también con riesgos de un equipo debutante

El salario que le pagará Cadillac

Fuentes cercanas señalan que Cadillac estaría ofreciendo a Checo un salario anual de entre 16 y 17 millones de dólares, posicionándolo como uno de los pilotos mejor remunerados de la parrilla para la temporada 2026.

Además, el acuerdo contempla su papel como embajador global de la marca, lo que implica bonos adicionales por campañas publicitarias y activaciones comerciales, sumando millones extras a su ya impresionante patrimonio.

¿Cuánto dinero tiene Checo Pérez?

Antes de este fichaje, el patrimonio de Checo Pérez se estimaba en 50 millones de dólares, según cifras internacionales. Gran parte de esta suma proviene de sus contratos con equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y, más recientemente, Red Bull Racing.

A estos ingresos se añaden sus lucrativos acuerdos de patrocinio, campañas comerciales y su consolidación como una de las figuras con mayor proyección mediática en el automovilismo mundial.