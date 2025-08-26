Checo Pérez y Cadillac: Pros y contras de su nueva aventura en la F1

Sergio “Checo” Pérez inicia una nueva etapa en la Fórmula 1 al firmar con Cadillac, la escudería respaldada por General Motors que debutará en 2026. Aunque el acuerdo promete respaldo a largo plazo y paridad dentro del equipo, el camino no estará libre de obstáculos.

Ventajas:

Cadillac llega con fuerte inversión y un plan sólido que incluye su propio motor para 2029.

Pérez tendrá un contrato blindado que evita la disparidad técnica que vivió en Red Bull.

Su experiencia en desarrollo de autos será clave junto a Valtteri Bottas para los cambios reglamentarios de 2026.

Riesgos:

Los equipos nuevos suelen tardar años en ser competitivos; no se esperan resultados inmediatos.

Cadillac dependerá de motores Ferrari, considerados menos potentes que los Mercedes.

La crítica de la prensa británica podría intensificarse si Bottas lo supera.

Más allá de los riesgos, Pérez busca reivindicarse tras su paso por Red Bull y demostrar que todavía tiene mucho por aportar. Si bien los podios no llegarán pronto, Cadillac representa para el mexicano la oportunidad más real de volver a liderar un proyecto competitivo en la F1.