Conductora de noticias fallece el día de su cumpleaños ¿Quién era?

El mundo del periodismo se encuentra de luto tras reportarse el fallecimiento de la comunicadora Alejandra Gómez, quien se destacaba como conductora de un programa de noticias en Colombia.

De acuerdo a los primeros informes, el fallecimiento de la conductora trascendió durante el domingo 10 de agosto, día en el que también Gómez celebraba su cumpleaños.

La noticia fue dada a conocer al público por medio de sus compañeros del programa Mañana Express, del Canal RCN, donde Alejandra Gómez trabajaba como conductora.

"Estamos muy consternados. Una mujer sencilla, inquieta y guerrera (...) Su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños (...) Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando", dijeron.

La muerte de la comunicadora, de 43 años de edad, ha generado conmoción entre el público, pues hasta donde se sabe, Gómez no padecía de problemas de salud que pudieran ocasionarle la muerte.

Hasta el momento, ni la familia y tampoco las autoridades, han revelado detalles sobre la muerte de Alejandra Gómez; sin embargo, una de sus amigas señaló que la conductora 'estaba viviendo momentos complicados'.

De acuerdo a María Rojas, amiga de Gómez, al parecer la comunicadora había tenido una 'ruptura emocional' con alguien del medio y eso la había llevado a enfrentar diversos problemas que derivaron en el desgaste mental y físico de la mujer.