'No pensé en nada más que en ayudar', dice doctor lagunero que se viralizó tras atender un parto en la calle

Hacer virales situaciones heroicas y positivas con el fin de que dejen un bonito mensaje y que fomenten el espíritu de ayuda, vale la pena.

El pasado domingo, una mujer comenzó sus labores de parto en las calles de Torreón y justo cuando se encontraba en un momento crítico derivado de tal situación, un doctor escuchó sus gritos y no dudó en apoyarla. El bebé se encuentra bien,

Para su buena suerte, se trataba de un ginecólogo especializado en obstetricia llamado Sergio Caldera Rodarte. Es, sin duda, un héroe lagunero.

El Siglo de Torreón, como parte de su programa Historias de laguneros, buscó al médico con el fin de platicar detalles de lo sucedido, no por fama ni reconocimiento, sino por dejar esa semilla de ayudar a quien lo necesita sin pensarlo.

Conoce la historia del doctor que salvó a una madre y su bebé en un parto inesperado

El incidente, según contó, ocurrió el 10 de agosto. Salió de su domicilio para comer con sus hijos, pero sus planes cambiaron.

Ginecólogo Sergio Caldera Rodarte (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)

“En la caseta donde tienen su casa vi que un carro estaba estacionado mientras una señora gritaba desesperada pidiendo ayuda. Era la abuela del bebé. Me acerco y veo que la mujer (su hija) estaba pariendo. El bebé no estaba respirando y estaba enredado en el cordón umbilical. Lo que hice fue agarrarlo, desenredarlo y en eso respira y empieza a llorar, y eso es lo que ustedes han visto en los videos que se viralizaron . La mamá estaba muy desesperada. Muchas personas se acercaron y a su vez me echaron la mano. Me trajeron ligas y tijeras que desinfectamos con alcohol. Improvisamos y continuamos con todo lo demás que se practica en esos casos, como esperar a que saliera la placenta. Todo lo que llevamos a cabo en el quirófano lo realizamos ahí mismo en el auto”, comentó.

El médico lagunero informó que fue una situación crítica y totalmente inesperada que lo llevó a pensar que, “los tiempos de Dios son perfectos”.

“En ese momento iba pasando sin pensar lo que ocurriría. El bebé se encuentra a salvo. Yo me quedé un rato más hasta que llegó la ambulancia. Al día siguiente me contactaron y parece que todo está bien. El niño ya se canalizó con la pediatra que trabaja conmigo”.

Agradeció Sergio que los laguneros lo llamen “héroe”; sin embargo, aclaró que no desea ni fama ni reconocimiento.

“Fue todo espontáneo y creo que cualquier médico lo hubiera hecho y más en esta especialidad, pues coincidió que soy obstetra y en ese momento estaba naciendo el bebé, el cual sí se tenía que reanimar”.

Ginecólogo Sergio Caldera Rodarte (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)

Sin duda, en este acto influyó el amor que el médico tiene a su carrera y el espíritu de ayuda que nos caracteriza a los laguneros.

“Aunque no hubiera sido un parto, uno como ser humano, como médico, vas y ayudas. En mi caso no pensé en nada más que en ver qué sucedía y en qué podía ayudar. Además, mis respetos para todas las personas que se sumaron en ese momento a la causa. Agradezco también a quienes me han expresado bonitas palabras y a Dios por haberme puesto en el momento correcto”.

Sergio Caldera Rodarte lleva ejerciendo de médico general 25 años y 15 trabajando en su especialidad de ginecología y obstetricia.