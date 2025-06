Con acordeón que le hizo su hija, doña Guadalupe pudo votar en elección judicial

Margarita Artea y su madre Guadalupe Soto, de la tercera edad, acudieron este domingo a la primaria “20 de Noviembre” de Gómez Palacio para participar no solo en la elección para renovar la alcaldía sino también para cumplir con su deber cívico en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.

Margarita dijo que la elección judicial fue un proceso muy interesante, aunque admitió que en cuestión del Estado “no fue tan participativo porque ya los tres poderes se pusieron de acuerdo y pusieron el número de candidatos y el número de personas en la boleta y no había mucho que elegir”. Para ella, la elección no fue complicado pero para doña Guadalupe sí, sobre todo porque dice que no sabe nada de tecnología y fue muy difícil consultar por su propia cuenta los cargos a elegir así como el perfil de las personas candidatas; mucho menos pudo practicar su voto en el simulador que lanzó a través de Internet el Instituto Nacional Electoral (INE). La mujer de la tercera edad, acudió a votar con su andadera ortopédica y fue auxiliada por su hija Margarita. “Ya cumplí con mi deber ciudadano, me tardé como 20 minutos pero yo ya traía mi acordeón, que no me dieron, mi hija se puso a investigar y ella sacó la mejor opción”, mencionó.

En su intervención, Margarita comentó que ella también desconocía la forma en que operaba el Poder Judicial de la Federación y que pudo votar, en alrededor de siete minutos porque se informó con tiempo en la página de Internet del INE. “Entonces esta elección nos sirvió para ponernos a investigar y saber qué jueces y magistrados y las diferencias y los que son de circuito y todo eso. Definitivamente, esta elección tiene que seguir, nos tenemos que involucrar y tenemos que investigar y tenemos que ser parte de esto, porque si queremos que las cosas mejoren, solamente es participando”, expuso. Indicó que en el caso de las personas adultas mayores, requieren del apoyo de algún familiar para orientarlos pues por el número de boletas y los colores, puede resultarles algo confuso, como sucedió en el caso de doña Guadalupe, quien también tiene problemas de la vista.

La elección judicial se llevó a cabo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en Durango, fue a la par del Proceso Electoral Local. La ciudadanía pudo elegir 881 cargos judiciales. Son 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.