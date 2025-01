¿Cómo, fentanilo en tú cocina?

En los años ochenta, cuando Pemex era la gran generadora de riqueza en México y no la gran generadora de problemas financieros, desde el gobierno hicieron una campaña para acercar a la empresa al pueblo, una de esas maravillosas ideas que surgen cuando un político se junta a tomar con un publicista. La campaña "Pemex en tu cocina" mostraba todos los derivados del petróleo que los mexicanos usábamos en nuestra vida cotidiana, es decir, los plásticos. Hoy esa campaña sería desechada por contaminante, pero en aquellos días todos los artículos plasticosos nos parecían modernos.

Recordé la campaña luego del absurdo debate en el que se ha metido el gobierno de México con el New York Times a propósito de si se puede o no hacer fentanilo en una cocina común y corriente, como mostró el video del diario estadounidense. Como si no tuvieran verdaderos problemas que resolver, la teniente Peñaloza de la Marina y el propio director del IMSS-Bienestar (el sistema de salud nivel Dinamarca) Alejandro Svarch le dedicaron dos días a estudiar y una mañana a explicar por qué no era creíble el video del Times.

¿Eso demuestra que no se produce fentanilo en nuestro país? Por supuesto que no, en el mejor de los casos muestra que el reportaje del diario neoyorkino no tuvo acceso a los verdaderos laboratorios y que en las cocinas se hacen procesos básicos y no el producto final.

En una cocina o en un laboratorio especializado, la producción de fentanilo en México es tan real que el mismo gobierno que hoy se empeña en desmentir el reportaje hace unas semanas presumía la incautación del cargamento más importante de esta droga, un logro que parecía ser un golpe de timón respecto a la política de dejar hacer en materia de producción y tráfico de drogas del gobierno anterior.

Meterse a una batalla de credibilidad con un medio es un absurdo; hacerlo con uno de los medios más prestigiados del mundo pareciera todavía más. ¿Qué gana el gobierno de Claudia Sheinbaum? Primero, tema de conversación, que como hemos visto a lo largo del gobierno de López Obrador y ahora de Sheinbaum es parte esencial de la estrategia de comunicación política. Una segunda ganancia es la construcción del enemigo común. La cantidad de fans del gobierno que se han dedicado a denostar al medio estadounidense y a las reporteras, particularmente a la jefa de la oficina en México, Natalie Kitroeff, muestra claramente una conversación armada. Nada une tanto como un enemigo común, más aún si el enemigo es importante.

Una semana después de una discusión absurda sobre si puedes o no hacer fentanilo en tu cocina, el crimen organizado sigue exactamente igual. A reserva de que el INEGI confirme las cifras oficiales en junio próximo (revisiones normalmente al alza) los datos preliminares muestran que a nivel nacional las muertes violentas en 2024 subieron con respecto al año anterior. La política de seguridad no está funcionando. ¿No es eso de lo que deberíamos estar hablando en la Mañanera?