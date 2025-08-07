¿Cómo es que surgen los antojos?, esto explican los expertos

Los antojos de comida no son fortuitos, de acuerdo con investigadores, en realidad son resultado de varios factores que atraviesan el organismo. Si sueles tener antojos de comida chatarra o alimentos dulces, aquí te compartimos qué es lo que pasa en tu cuerpo y cómo puedes actuar para prevenirlos.

Qué hay detrás de los antojos de comida chatarra

Candace Morgan, dietista titulada del Centro Regional de Vida Saludable de Kaiser Permanente en Pasadena, California, explica que los antojos pueden indicar un desajuste en las hormonas del hambre.

Las hormonas intestinales pueden aumentar o disminuir el apetito por la alimentación, el nivel de estrés, el descanso y la actividad física de una persona.

Factores como el estrés, una vida sedentaria o la falta de sueño aumentan los antojos. Pexels

Si alguno de estos factores tiene un desajuste, se provoca un impacto directo en las hormonas del hambre. Lo que favorece la aparición de deseos intensos por alimentos específicos, a los que comúnmente llamamos antojos.

Por lo que detrás de ese antojo dulce o de comida chatarra no hay una falta de voluntad, sino una carencia de calorías que tu cuerpo reclama, y lo llevan a elegir fuentes rápidas de energía como pueden ser unas galletas o un paquete de papas fritas.

Una alimentación inadecuada, en conjunto con altos niveles de estrés, pocas horas de sueño y tener una vida sedentaria, incrementan los antojos.

Cómo prevenir los antojos de comida

Morgan sugiere prestar atención a la primera comida del día, así como a los alimentos que la componen. La recomendación es desayunar entre 60 y 90 minutos después de despertar; y a partir de esa hora comer cada 3 o 4 horas.

Los expertos recomiendan tener 3 comidas fuertes y 1 a 2 colaciones. Pexels

Tres comidas saludables y uno a dos refrigerios tendrían un impacto en tu salud. Entre sus beneficios se encuentran reducir los niveles de azúcar en sangre al final del día y la tendencia a comer de más antes de dormir.

Una dieta rica en alimentos saludables reduce los antojos

En cuánto a la selección de los alimentos, la experta aconseja combinar carbohidratos integrales y proteínas magras en cada comida. Las grasas saludables como el aceite de oliva, el salmón, las semillas de lino o el aguacate también deben estar presentes; así como las frutas, verduras y cereales integrales, ya que la fibra brinda saciedad y mejorar los niveles de glucosa en sangre.

Un desayuno equilibrado puede disminuir los antojos a lo largo del día. Pexels

Reducir el estrés crónico disminuye los antojos

Los altos niveles de cortisol, la hormona que estimula el apetito, incrementa los antojos por alimentos con alto contenido graso o calórico, por lo que se recomienda realizar técnicas como meditación, respiración profunda y paseos al aire libre para reducir su impacto.

Un descanso insuficiente aumenta los antojos, duerme más

Dormir menos de 6 horas puede provocar antojos dulces y de alimentos energéticos; ya que el organismo busca compensar la fatiga por la falta de sueño. Según comparte la dietista, un descanso ideal debería estar compuestos por 7 a 9 horas de sueño, pero en los casos en donde no se puede, dormir una siesta de 20 a 30 minutos puede ser benéfico.

El ejercicio es fundamental para acabar con los antojos

Todos sabemos que el ejercicio es bueno para tener una vida más longeva y con mejor calidad, pero también puede ayudarte a dormir mejor, reducir el apetito y controlar tu peso. Expertos en salud recomiendan que las personas adultas realicen al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada; aunque los entrenamientos de fuerza son ideales para reducir el apetito.

Según comparte Morgan de Kaiser Permanente, es importante prestar atención a las señales del cuerpo y satisfacer el hambre con opciones saludables; sin caer en restricciones excesivas o el consumo de alimentos con calorías vacías.