Cofepris reporta el robo del suero antialacrán; es un grave riesgo para la salud de la población, asegura

Cofepris emite alerta sanitaria por robo de suero para tratar envenenamiento por picadura de alacrán. Su comercialización puede ser un riesgo para la salud.

El suero antialacrán puede perder calidad, seguridad y eficiencia. Advierte Cofepris. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por el robo del medicamento Alacramyn, utilizado para tratar el envenenamiento ocasionado por picadura de alacrán. 

De acuerdo con la notificación oficial, el producto robado es Alacramynn Fragmentos F(ab’)2 de inmunoglobulina polivalente antialacrán 1.8 mg, con número de lote B-4G-31 y fecha de caducidad JUN/26, del Laboratorio Silanes. El medicamento fue sustraído durante el traslado del medicamento al Almacén de la Jurisdicción Sanitaria II en Jojutla Morelos, 

Cofepris alerta no comprar suero antialacrán en establecimientos no autorizados

La Cofepris llamó a la población no comprar el medicamento Alacramyn — utilizado como suero antialacrán— en establecimientos no autorizados y mucho menos a través de redes sociales o puestos en vías públicas; ya que, este tipo de medicamentos deben mantenerse en ciertas condiciones de manejo, transporte y almacenamiento.



Al haber sido robado, el producto puede sufrir alteraciones que comprometen su calidad, seguridad y eficacia; por lo que su compra y uso puede convertirse en un riesgo para la salud, señala la institución.

¿Cómo identificar el medicamento robado?


La alerta alerta de la Cofepris indica que los productos de Alacramyn robados cuentan con  características particulares que les permiten ser identificados. Estos son: el número de lote B-4G-31 y fecha de caducidad JUN/26; así como la leyenda “propiedad del sector salud”

Recomendaciones de la Cofepris a la población


La Cofepris también invita a realizar una denuncia sanitaria, en caso de identificar el producto a la venta. 


En caso de que utilizar el producto u otro medicamento y presentar una reacción adversa o malestar, puedes reportar tu caso por correo electrónico en la siguiente dirección [email protected] o hacerlo en la pagina VigiRam, donde deberás llenar un formulario.


               
               


               

               
               

               
               
               
