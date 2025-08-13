Cofepris alerta por suplementos alimenticios con raíz de tejocote por esta razón

La Cofepris emitió una alerta sobre ciertos suplementos alimenticios comercializados como tratamientos naturales para bajar de peso, etiquetados con raíz de tejocote (Crataegus mexicana). Estudios recientes detectaron que varios de estos productos contenían adelfa amarilla (Thevetia peruviana), una planta tóxica no declarada en la etiqueta, lo que representa un riesgo serio para la salud de los consumidores.

Qué contienen estos suplementos y los riesgos asociados

Estos suplementos se promocionan como productos que ayudan a perder peso, desintoxicar el cuerpo, reducir celulitis y mejorar la piel. Sin embargo, investigaciones de la FDA en Estados Unidos revelaron que muchos de ellos fueron adulterados con adelfa amarilla, cuya ingestión puede provocar vómitos, mareos, alteraciones cardiovasculares, daño al hígado y, en casos extremos, paro cardíaco. La toxicidad se encuentra principalmente en semillas y hojas, y la dosis letal varía según la edad y la cantidad ingerida.

Se han reportado casos clínicos graves en México, Venezuela y Estados Unidos, donde consumidores de estos suplementos presentaron síntomas como frecuencia cardíaca baja, alteraciones neurológicas, vómitos y diarrea. Especialistas advierten que no existe evidencia científica que respalde el uso seguro de estos productos para perder peso o tratar cualquier condición médica.

Recomendaciones de la autoridad sanitaria

La Cofepris recomienda no adquirir, suministrar ni utilizar suplementos etiquetados como raíz de tejocote. Tampoco se deben combinar con medicamentos, ya que se desconocen posibles interacciones. Si alguien ha consumido estos productos y presenta síntomas de intoxicación, debe acudir inmediatamente con un profesional de la salud.

La Cofepris advierte no consumir estos productos y acudir al médico/ Especial

Además, las autoridades recuerdan que estos suplementos no cuentan con registro sanitario, su publicidad en internet constituye un delito y su venta está prohibida. Los consumidores pueden reportar la comercialización de estos productos directamente ante la Cofepris a través de los canales oficiales.

En conclusión, los suplementos con raíz de tejocote adulterados representan un riesgo significativo para la salud pública. La alerta de la Cofepris busca proteger a la población, fomentar la precaución y garantizar que los productos comercializados cumplan con la normativa sanitaria vigente.