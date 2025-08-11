Cofepris: ¿como pedir la devolución de tu dinero si compraste la pasta dental Colgate Total Clean Mint?

En las últimas semanas, la Cofepris emitió una alerta sanitaria que afecta directamente a consumidores de la pasta dental Colgate Total Clean Mint. La decisión llegó después de recibir reportes de reacciones adversas como irritación bucal, dolor en las encías y sensibilidad dental. La medida ya se implementó en México y otros países de la región.

La empresa Colgate-Palmolive confirmó que retirará el producto del mercado como respuesta a las indicaciones de la autoridad, aunque mantiene su postura sobre la seguridad general de sus productos. Para los consumidores, la compañía abrió un proceso de reembolso o intercambio, con el fin de ofrecer una solución rápida y directa.

¿Qué problemas presentó Colgate Total Clean Mint?

Según la Cofepris, las quejas de usuarios apuntan a un ingrediente saborizante que podría ser el causante de las molestias. Aunque no se ha confirmado de forma definitiva el vínculo, la autoridad decidió actuar preventivamente. En Argentina se registraron al menos 20 casos, y en México la distribución del producto fue detenida de inmediato.

La alerta aplica únicamente para el lote identificado como Colgate Total Clean Mint (Prevención Activa), por lo que otros productos de la marca no están involucrados en esta medida.

Paso a paso para pedir la devolución

Para obtener el reembolso total, los consumidores deben conservar el producto y comunicarse directamente con Colgate-Palmolive a través de su sitio web oficial, en la sección “Contáctanos”. Ahí será necesario:

Seleccionar la razón de la solicitud y llenar el formulario con datos personales. Adjuntar fotografías del producto como evidencia. Esperar la confirmación para coordinar la devolución.

Otra opción es comunicarse al teléfono 800-001-1400, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

Colgate también ofrece cambiar el producto afectado por otro de la misma marca, sin costo adicional. En cualquiera de los casos, el trámite se resuelve directamente con la empresa y no requiere acudir a tiendas o farmacias.

Con esta medida, la Cofepris busca proteger la salud de los consumidores y garantizar que quienes adquirieron Colgate Total Clean Mint no sufran pérdidas económicas.