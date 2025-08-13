Espectáculos La Casa de los Famosos México Cazzu Natanael Cano Famosos KPOP

Cazzu-Nodal

Christian Nodal pide disculpas a Cazzu y provoca polémica en adelanto de Adela Micha

Adela Micha adelanta detalles inéditos de la relación del cantante con Cazzu y Ángela Aguilar en entrevista exclusiva

Christian Nodal pide disculpas a Cazzu y provoca polémica en adelanto de Adela Micha

Christian Nodal pide disculpas a Cazzu y provoca polémica en adelanto de Adela Micha

EL SIGLO

Adela Micha sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de su entrevista exclusiva con Christian Nodal, que se transmitirá este miércoles a las 8:00 p.m. por el canal de YouTube de La Saga. En el fragmento, el cantante se disculpa públicamente con Cazzu: “Le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, refiriéndose a su relación con Ángela Aguilar.

El adelanto incluye además un comentario de Micha que generó críticas: al promocionar la entrevista, menciona tanto a Cazzu como a Belinda, causando que seguidores cuestionaran la pertinencia de relacionarlas en este contexto. Micha escribió en Instagram: “¡Llegó la HORA! 🚨 Antes de que se reúnan Belinda y Cazzu, no te puedes perder la EXCLUSIVA entrevista de Adela Micha con Nodal”.

En la conversación, Nodal aborda detalles inéditos sobre su ruptura con la trapera argentina, revelando que terminó seis veces con Cazzu antes de la separación definitiva. Explica que, durante esos momentos, Cazzu le decía que “no tenía ganas de ser la mujer que él necesitaba”, lo que le rompía el corazón, y que incluso le pedía que “buscara a alguien más, nada más que ella no se enterara”, aunque después las cosas se arreglaban.

Pati Chapoy reacciona a la inconformidad de Cazzu sobre la pensión de Christian Nodal
VER MÁS Pati Chapoy reacciona a la inconformidad de Cazzu sobre la pensión de Christian Nodal
La conductora de Ventaneando resaltó la discreción de la trapera, pese a su desacuerdo con el acuerdo económico

Nodal asegura que Ángela no le rompió el corazón a su hija, pues ella aún no existía, y reconoce que todo lo vivido ha sido muy difícil para su esposa actual: “Ha sido muy completo para Ángela porque se la ha pasado muy mal”. Micha también advierte a Nodal que Cazzu no podrá luego decir que él está mintiendo, aumentando la tensión del adelanto.

Exhiben a Maxine Woodside por llamar 'fea y mala gente' a Cazzu en plena transmisión de radio
TAMBIÉN LEE Exhiben a Maxine Woodside por llamar 'fea y mala gente' a Cazzu en plena transmisión de radio
Las declaraciones de la periodista sobre la cantante argentina desatan críticas y reavivan viejas polémicas en redes sociales

El fragmento ha generado reacciones encontradas en redes sociales, con comentarios que cuestionan tanto a Nodal como a la periodista:


    

  • 

    “Qué horror utilizar a Belinda y Cazzu, falta de profesionalismo. Si van a lanzar una entrevista, no tienes que estar etiquetando...”
    

    • 

  • 

    “Como que Ángela no existía si su padre Pepe dijo que ustedes tenían algo desde la pandemia”.
    

    • 

  • 

    “¿Qué tiene que ver la reunión de Cazzu con Belinda? ¿Esto es periodismo?”
    

    • 

  • 

    “Me suena a que Adela está mega comprada por los Aguilar para intentar hacer ver bien a Ángela, cuando no hay justificación para montones de cosas que ha hecho y dicho”.
    

    • 



El adelanto promete más revelaciones sobre la vida amorosa de Nodal, sus relaciones con Cazzu y Ángela, y la dinámica mediática que las rodea, dejando a los seguidores con muchas expectativas para la entrevista completa.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Christian Nodal Cazzu Ángela Aguilar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Christian Nodal pide disculpas a Cazzu y provoca polémica en adelanto de Adela Micha


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406148

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx