Christian Nodal pide disculpas a Cazzu y provoca polémica en adelanto de Adela Micha

Adela Micha sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de su entrevista exclusiva con Christian Nodal, que se transmitirá este miércoles a las 8:00 p.m. por el canal de YouTube de La Saga. En el fragmento, el cantante se disculpa públicamente con Cazzu: “Le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, refiriéndose a su relación con Ángela Aguilar.

El adelanto incluye además un comentario de Micha que generó críticas: al promocionar la entrevista, menciona tanto a Cazzu como a Belinda, causando que seguidores cuestionaran la pertinencia de relacionarlas en este contexto. Micha escribió en Instagram: “¡Llegó la HORA! 🚨 Antes de que se reúnan Belinda y Cazzu, no te puedes perder la EXCLUSIVA entrevista de Adela Micha con Nodal”.

En la conversación, Nodal aborda detalles inéditos sobre su ruptura con la trapera argentina, revelando que terminó seis veces con Cazzu antes de la separación definitiva. Explica que, durante esos momentos, Cazzu le decía que “no tenía ganas de ser la mujer que él necesitaba”, lo que le rompía el corazón, y que incluso le pedía que “buscara a alguien más, nada más que ella no se enterara”, aunque después las cosas se arreglaban.

Nodal asegura que Ángela no le rompió el corazón a su hija, pues ella aún no existía, y reconoce que todo lo vivido ha sido muy difícil para su esposa actual: “Ha sido muy completo para Ángela porque se la ha pasado muy mal”. Micha también advierte a Nodal que Cazzu no podrá luego decir que él está mintiendo, aumentando la tensión del adelanto.

El fragmento ha generado reacciones encontradas en redes sociales, con comentarios que cuestionan tanto a Nodal como a la periodista:

“Qué horror utilizar a Belinda y Cazzu, falta de profesionalismo. Si van a lanzar una entrevista, no tienes que estar etiquetando...”

“Como que Ángela no existía si su padre Pepe dijo que ustedes tenían algo desde la pandemia”.

“¿Qué tiene que ver la reunión de Cazzu con Belinda? ¿Esto es periodismo?”

“Me suena a que Adela está mega comprada por los Aguilar para intentar hacer ver bien a Ángela, cuando no hay justificación para montones de cosas que ha hecho y dicho”.

El adelanto promete más revelaciones sobre la vida amorosa de Nodal, sus relaciones con Cazzu y Ángela, y la dinámica mediática que las rodea, dejando a los seguidores con muchas expectativas para la entrevista completa.