Chofer lagunera Paloma de la Vara y Alicia Sifuentes cantan juntas en evento masivo

La chofer lagunera, Paloma de la Vara, ha cumplido otro sueño más… cantar con Alicia Sifuentes en un evento masivo.

Hace unos días, El Siglo de Torreón, en complicidad con Alicia, vocalista de Mi Barrio Colombiano, le llevaron a Paloma una gran sorpresa hasta su autobús, el 103 de la Ruta Cereso, mejor conocido como “El Rorro”.

Y es que De La Vara quería conocer y charlar con Sifuentes, deseo que se le cumplió de una manera muy emotiva.

En la charla que ambas sostuvieron esa vez, quedaron de verse en el Baile de los enamorados que tuvo lugar anoche en la Feria de Gómez Palacio, sin embargo, previamente y después de dicho encuentro sorpresa, la rubia volvió a visitar en su bus a la vecina de la Colonia Leticia Herrera para autografiar al “Rorro” y darle unas cortesías para sus pasajeros.

Paloma fue muy feliz al concierto, lo que nunca imaginó es que Alicia la subiría a cantar Maldito sea tu amor al escenario, generando una gran emoción entre los asistentes.

De la Vara demostró sus dotes de cantante, y es que la música también se le da, además de cocinar.

En una pasada charla con El Siglo, Paloma relató que tiene un hijo a quien ha sacado adelante gracias a su labor como chofer. Es madre soltera y ha logrado destacar en una labor dominada por hombres.

"No me ha sido fácil. Incluso en mis primeros años haciendo esto, sí llegué a tener algunos problemas, pero hoy en día me he ganado el respeto de mis compañeros", contó.