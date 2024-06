Paloma de la Vara ofrece botellas de agua en su autobús

En las calles del Centro de Gómez Palacio transita “El Rorro”, un camión de pasajeros conducido por Paloma de la Vara, una mujer que en más de dos ocasiones se ha hecho viral no solo en la región, sino a nivel mundial, pues ha tenido iniciativas de solidaridad con las personas de su comunidad en varias ocasiones. Una de ellas fue en 2020, cuando el mundo colapsó por el COVID-19, y durante tres años no cobró el pasaje al personal del sector salud.

Hace 20 años Paloma aprendió a manejar camiones. A los 16 años se involucró en este rubro como “mosca”, y desde hace 12 años es conductora de la ruta Cereso 103. Los retos como mujer que enfrenta incluyen la discriminación por parte de choferes de otras unidades, así como de taxistas y algunos conductores. “Me echan el freno; ya es menos que en otras ocasiones, pero aún existen muchos. Todavía ayer varios hombres se burlaban de mí cuando los miraba por el retrovisor”.

Uno de los retos que enfrenta como transportista día a día es el tráfico, en algunas ocasiones bloqueos, reparaciones en las calles de la ciudad, así como las altas temperaturas de la región, lo que la motivó a tener un gesto de amabilidad con los usuarios del transporte público.

Hace unos 20 días, Paloma convirtió su unidad en un pequeño oasis para los gomezpalatinos. Debido a las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad, decidió ofrecer agua gratis a todas las personas que son usuarios. “Aquí arriba del autobús el calor es intenso. Si yo tengo calor aquí arriba, las personas que están esperando con mayor razón. Dije, ¿por qué no? Voy a subir una hielera y les ofrezco algo para refrescarse. Muchos se sorprenden y me preguntan si es verdad, y hay otros que me dejan 10 o 20 pesos para cooperar, pero principalmente lo hice por las altas temperaturas que se han presentado”.

Paloma es una fiel seguidora del equipo de fútbol Santos Laguna, guerrera de corazón y también en la vida, ya que no solo destaca en un mundo dominado por hombres, sino también es madre soltera, que con su trabajo como chofer ha dado casa, vestido, educación y sustento a su hijo, quien está orgulloso de su madre.

Asegura que es la única mujer en la Comarca Lagunera que es conductora de camiones de ruta. “Muchas mujeres que se han subido al camión me han contactado por redes sociales y me han dicho que se sienten orgullosas, representadas por mí, por el trabajo que hago, por demostrar que la mujer puede y también merece una oportunidad en un trabajo de hombres”.

Son 12 a 14 horas diarias las que trabaja Paloma a bordo de “El Rorro”. Al salir de su casa y al regresar, ella hace la característica señal de la cruz en la capilla que hizo en su casa dedicada a la Virgen de Guadalupe. Sea su día de descanso o no, ella se despierta muy temprano. En un día de trabajo, antes de salir a ruta, revisa todos los niveles de la unidad para brindar un buen servicio a las personas.

Paloma ya es todo un personaje en la región, pues mucha gente la conoce, ya sea como la mujer que maneja un camión, “La Ropa” o como la señora de las aguas. Su amabilidad, su forma de ser tan servicial y la empatía que tiene por los demás la caracterizan.

“Me gustaría que mis compañeros de las diferentes rutas tomaran conciencia, porque ahorita el servicio público está en una mala situación por el trato que le damos al pasajero. Yo siempre he dicho que como por todo el pasaje que se sube a mi camión”.

Aunque al inicio fue difícil y aún tiene que lidiar con algunos estereotipos de la sociedad, Paloma se siente agradecida con Dios, con la vida y también con su “ángel de la guarda”, el señor Miguel López Estrada, la persona que le brindó su apoyo incondicional para todo lo que ella ha hecho en el autobús.

Por último, nos compartió que tiene un sueño: ver realizado a su hijo, ver que forme una familia y sea feliz.

“Yo como mamá quisiera todo lo mejor para mi hijo, verlo realizado como persona y en su vida”.