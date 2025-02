Chofer lagunera recibe emotiva sorpresa de Alicia Sifuentes de Mi Barrio Colombiano

“La bondad genuina no busca reconocimiento ni recompensa, sino que surge del deseo sincero de hacer el bien”, dice una famosa frase que aplica muy bien a una lagunera, Paloma de la Vara.

Paloma es una conductora de la ruta Cereso 103 de Gómez Palacio. Trabaja de 12 a 14 horas al día, pero ella no tiene pesar alguno por sus jornadas, ya que ama lo que hace... transportar a los laguneros y de paso tocarles el corazón con algún detalle.

Ella se ha viralizado porque en cada fecha festiva (Halloween, Navidad, Día de Muertos, Día de la Madre) adorna su camión conforme a tales celebraciones, pero además obsequia detalles a sus pasajeros como dulces y en calor, botellas refrescantes de agua.

Sus buenos sentimientos han llamado la atención de su gente lagunera. Uno cosecha lo que siembra, así que Paloma recibió la sorpresa de su vida.

Siempre que anda en su autobús, la también cocinera escucha música de agrupaciones locales. Su favorita es Mi Barrio Colombiano.

Un sueño de De la Vara era conocer a Alicia Sifuentes, vocalista del grupo, así que el programa de El Siglo de Torreón, “Historias de Laguneros” (Que busca compartir detalles y situaciones inspiradoras de nuestra gente) se lo concedió.

La mañana de hoy, la gomezpalatina, nacida en la colonia El Dorado, estacionó su “Rorro” en el sector Hamburgo de Gómez Palacio.

Hizo una pausa en sus labores. Al subir a su camión, se aprecia una frase que ella escribe cada día en un vidrio, la de hoy es: “¿Cuándo cae Semana Santa?, ya quiero comer capirotada”.

Trae un Siglo, porque a diario lo compra y un jersey de Los Jefes de Kansas, próximo a jugar el Super Bowl, y es que ella le encanta ese equipo.

Al inicio de la charla comentó que le fascina servir a la gente, apoyarla. Y es que esa actitud la heredó de su madre.

Cuando llega el calor, Paloma siempre carga con botellas de agua para sus pasajeros , “Aquí en nuestra Comarca, el calor es intenso y yo digo, ‘si yo tengo calor, las personas que vienen en el ‘Rorro’, pues con mayor razón', así que les doy agua para refrescarse. En Halloween o Día de Muertos, les regalo dulces a los niños o detallitos”.

Paloma relató que tiene un hijo a quien ha sacado adelante gracias a su labor como chofer. Es madre soltera y ha logrado destacar en una labor dominada por hombres.

“No me ha sido fácil. Incluso en mis primeros años haciendo esto, sí llegué a tener algunos problemas, pero hoy en día me he ganado el respeto de mis compañeros”, contó.

Amante también de los perritos, aunque aún llora la pérdida de uno que tenía, el cual se le perdió y lo buscó exhaustivamente, Paloma informó que sus acciones no las hace por buscar méritos, sino porque su madre le inculcó en todo instante hacer el bien, algo que ella pone en práctica, cada mañana, con su hijo.

Enseguida, se tocó el tema del gusto de la lagunera por Mi Barrio Colombiano. Contó que ama las canciones de la banda que lidera Alicia Sifuentes . Se le preguntó, ‘¿Y nunca ha traído de pasajera a Alicia?”, a lo que contestó con un dejo de tristeza. “No. Nunca. Imagínense si eso pasara”.

Y sí ocurrió. La rubia se encontraba escondida en el exterior del camión y de repente subió. Paloma quedó en shock. No creía que lo veían sus ojos.

La cantante corrió sobre el camión para darle un fuerte abrazo a Paloma. “Es un honor para mí estar aquí contigo. Sabemos que te gusta mucho Mi Barrio Colombiano y te preparamos esta sorpresa con bastante cariño”, le dijo a la chofer.

Paloma, por su parte, no pudo contener las lágrimas y mientras charlaba con Alicia le expresaba que pese a estarlo viendo con sus ojos, no creía lo que acontecía.

Sifuentes la apapachó. Tampoco pudo ocultar la emoción que le daba conocer a Paloma. Ambas no se soltaban las manos, a la par que charlaban. La conductora de igual manera canta y juntas se aventaron un palomazo de Maldito sea tu amor.

La oriunda de La Partida, le llevó varios regalos a De La Vara y la invitó al gran baile de los enamorados que tendrá lugar el 15 de febrero en la Feria de Gómez Palacio, en donde tocará Mi Barrio Colombiano y otras agrupaciones.