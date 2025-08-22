Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Junior Asunción 2025 Lucha libre Liga MX

Fórmula 1

'Checo' Pérez habría rechazado una oferta de Cadillac

'Checo' Pérez habría rechazado una oferta de Cadillac

'Checo' Pérez habría rechazado una oferta de Cadillac

FÁTIMA MARTÍNEZ

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 parecía inminente. Se hablaba incluso de un anuncio oficial en las próximas semanas, pero la situación dio un giro inesperado.

El piloto mexicano rechazó una oferta formal por parte de Cadillac, escudería que debutará en la F1 en 2026. La propuesta contemplaba a Checo como uno de los pilotos titulares del nuevo equipo, en un ambicioso proyecto con grandes expectativas dentro del paddock. Su negativa sorprendió, considerando que su regreso era casi un hecho.

Según medios especializados europeos, Cadillac le ofreció un contrato de 30 millones de dólares, condicionado al lugar que ocupase en el Campeonato de Pilotos de 2026. Este detalle contractual no terminó de convencer al tapatío, aunque las negociaciones entre ambas partes continúan, dejando abierta la posibilidad de que Pérez regrese a la parrilla en la próxima era de la Fórmula 1.

¿Una revolución en F1? Domenicali sugiere más Sprint y posible parrilla invertida

VER MÁS ¿Una revolución en F1? Domenicali sugiere más Sprint y posible parrilla invertida

Stefano Domenicali habló sobre la necesidad de seguir innovando la Fórmula 1 
Valtteri Bottas aceptó unirse a Cadillac


Reportes provenientes de Europa señalan que el piloto finlandés Valtteri Bottas habría aceptado ocupar uno de los asientos de la escudería Cadillac para la temporada 2026 de Fórmula 1.


A diferencia de la oferta presentada a Sergio ‘Checo’ Pérez, el acuerdo con Bottas rondaría los 10 millones de dólares, una cifra considerablemente menor. Aún se desconoce si su rol dentro del equipo será como primer o segundo piloto, ya que Cadillac aún define la estructura jerárquica de su alineación.


Actualmente, Bottas se desempeña como piloto de reserva de Mercedes y también ha recibido propuestas por parte de Alpine, que evalúa reforzar su alineación ante el bajo rendimiento del argentino Franco Colapinto. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo con la escudería francesa.

Exhiben a Maxine Woodside por llamar 'fea y mala gente' a Cazzu en plena transmisión de radio
VER MÁS Exhiben a Maxine Woodside por llamar 'fea y mala gente' a Cazzu en plena transmisión de radio
Las declaraciones de la periodista sobre la cantante argentina desatan críticas y reavivan viejas polémicas en redes sociales

Las opciones para el regreso de ‘Checo’


Aunque Sergio ‘Checo’ Pérez rechazó la primera oferta de Cadillac, no ha cerrado la puerta a futuras negociaciones con la escudería estadounidense, que debutará en la Fórmula 1 en 2026.


Se espera que las conversaciones entre ambas partes continúen en las próximas semanas, ya que el equipo sigue considerando al piloto mexicano como una pieza clave para su proyecto en la máxima categoría del automovilismo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Cadillac Checo Pérez

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
'Checo' Pérez habría rechazado una oferta de Cadillac


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408485

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx