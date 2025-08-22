'Checo' Pérez habría rechazado una oferta de Cadillac

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 parecía inminente. Se hablaba incluso de un anuncio oficial en las próximas semanas, pero la situación dio un giro inesperado.

El piloto mexicano rechazó una oferta formal por parte de Cadillac, escudería que debutará en la F1 en 2026. La propuesta contemplaba a Checo como uno de los pilotos titulares del nuevo equipo, en un ambicioso proyecto con grandes expectativas dentro del paddock. Su negativa sorprendió, considerando que su regreso era casi un hecho.

Según medios especializados europeos, Cadillac le ofreció un contrato de 30 millones de dólares, condicionado al lugar que ocupase en el Campeonato de Pilotos de 2026. Este detalle contractual no terminó de convencer al tapatío, aunque las negociaciones entre ambas partes continúan, dejando abierta la posibilidad de que Pérez regrese a la parrilla en la próxima era de la Fórmula 1.

Valtteri Bottas aceptó unirse a Cadillac

Reportes provenientes de Europa señalan que el piloto finlandés Valtteri Bottas habría aceptado ocupar uno de los asientos de la escudería Cadillac para la temporada 2026 de Fórmula 1.

A diferencia de la oferta presentada a Sergio ‘Checo’ Pérez, el acuerdo con Bottas rondaría los 10 millones de dólares, una cifra considerablemente menor. Aún se desconoce si su rol dentro del equipo será como primer o segundo piloto, ya que Cadillac aún define la estructura jerárquica de su alineación.

Actualmente, Bottas se desempeña como piloto de reserva de Mercedes y también ha recibido propuestas por parte de Alpine, que evalúa reforzar su alineación ante el bajo rendimiento del argentino Franco Colapinto. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo con la escudería francesa.

Las opciones para el regreso de ‘Checo’

Aunque Sergio ‘Checo’ Pérez rechazó la primera oferta de Cadillac, no ha cerrado la puerta a futuras negociaciones con la escudería estadounidense, que debutará en la Fórmula 1 en 2026.

Se espera que las conversaciones entre ambas partes continúen en las próximas semanas, ya que el equipo sigue considerando al piloto mexicano como una pieza clave para su proyecto en la máxima categoría del automovilismo.