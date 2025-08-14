¿Una revolución en F1? Domenicali sugiere más Sprint y posible parrilla invertida

Las carreras sprint fueron introducidas en el año 2021 para hacer más atractivo el fin de semana previo a la carrera, aunque su formato se ha modificado cada año esta aun no termina de consolidarse para los fans y pilotos.

Donde en su primer año solo se contaba con tres eventos, y pasando dos años tuvo un cambio donde estas carreras sabatinas se duplicaron siendo seis actualmente, representando una cuarta parte del calendario.

Sin embargo, Stefano Domenicali, SEO de la F1, comentó que se puede discutir la posibilidad de aumentar la cantidad de carreras cortas, y reconoció que puede haber otro cambio de formato, por ejemplo usar la parrilla invertida.

La Fórmula 1 espera aumentar la cantidad de carreras sprint

Para una entrevista en exclusiva con 'The Race', Stefano Domenicali mencionó que aunque se mantiene inamovible la idea de los seis eventos sprint para la próxima temporada, ya se está buscando la forma de innovar el calendario a largo plazo.

"Creo que hay posibilidades de ampliar dos cosas que debemos discutir, tanto con los pilotos como con los equipos y, por supuesto, con la FIA", declaró el italiano.

Estos escenarios se relacionan con este innovador formato que llegó gracias a Fórmula 2, siendo el estilo de jornada sprint, la duda es si este tipo de horarios sprint se puede aplicar a más carreras, donde la duda es si Fórmula 1 es la adecuada para la parrilla invertida pues la F2 y F3 si se prestan para este formato, ya que para Domenicali son puntos a debatir.

También agregó que no solo se verá la cantidad de carreras cortas sino también su formato, pues propias palabras del CEO:

"Hay cada vez más ganas de avanzar en esta dirección y, por lo tanto, estoy listo para presentar y debatir no sólo más carreras Sprint, sino también nuevos formatos, nuevas ideas", aseveró.

¿Será una nueva alternativa la parrilla invertida?

El diseño actual de los monoplazas dificulta al máximo los rebases en varios circuitos, pues las carreras Sprint suelen convertirse en simples trenes de autos, sin posibilidad de utilizar estrategias de paradas en pits para ganar posiciones.

Por ello para algunas escuderías, estas sesiones terminan funcionando más como una práctica adicional que como una competencia real.