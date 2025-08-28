CFE Internet de 230 pesos vs Telcel de 249 pesos: características y cuál plan mensual es mejor

En un mercado cada vez más competitivo, los planes de internet móvil accesible se multiplican. Dos de los más comentados son el paquete de $230 de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y el plan Telcel Libre 1 de $249. Ambos prometen conectividad, pero con diferencias clave en datos, cobertura y beneficios adicionales.

El plan de CFE incluye 40 GB (20 GB a velocidad estándar y 20 GB a 512 kbps), redes sociales ilimitadas, llamadas y SMS entre líneas CFE, todo con una vigencia de 30 días. Por su parte, Telcel ofrece 4 GB, redes sociales ilimitadas (WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Snapchat y Uber), minutos y SMS ilimitados en México, EE.UU. y Canadá, además de 5% de cashback.

Ventajas de CFE Internet

El principal atractivo del plan de CFE es la cantidad de datos: 40 GB por $230 es una oferta difícil de igualar. Aunque la segunda mitad del paquete opera a velocidad reducida, sigue siendo útil para tareas básicas como mensajería o navegación ligera. Además, al ser una empresa estatal, CFE busca reducir la brecha digital en zonas rurales y marginadas, lo que puede traducirse en mayor cobertura en áreas donde otras compañías no llegan.

Otro punto a favor es la simplicidad del servicio: sin plazos forzosos, sin cargos ocultos y con contratación directa desde su sitio web. Para usuarios que priorizan cantidad de datos y bajo costo, este plan de internet es una opción sólida.

Lo que ofrece Telcel

Telcel, por otro lado, apuesta por la estabilidad de su red 5G y la cobertura internacional. Aunque ofrece menos datos, su infraestructura garantiza velocidad y calidad de conexión en zonas urbanas y en el extranjero. Además, el cashback y la inclusión de apps como Uber en el paquete pueden ser atractivos para usuarios que usan el celular como herramienta de trabajo o movilidad.

La marca también ofrece atención al cliente más robusta, compatibilidad con eSIM y una amplia gama de planes escalables para quienes deseen más datos o beneficios.

¿Buscás ahorro o conectividad premium? Comparamos los planes de internet de CFE y Telcel/ Especial

¿Cuál conviene más?

La elección entre CFE y Telcel depende del perfil del usuario. Si buscás muchos datos a bajo costo y no necesitás velocidad máxima todo el tiempo, CFE es la mejor opción. Si preferís conectividad estable, roaming internacional y beneficios extra, Telcel puede justificar el precio más alto.

Ambos planes son sin plazo forzoso, lo que permite probar sin comprometerse. La clave está en identificar qué tipo de uso le das a tu internet móvil: ¿streaming y redes sociales o trabajo y movilidad?