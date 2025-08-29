CFE Internet: Así puedes contratar el paquete de 33 pesos al mes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue apostando por cerrar la brecha digital en México, y lo hace con una propuesta que sorprende por su precio: el paquete “SÚMATE CFE Internet 33 al MES”. Por solo 33 pesos mensuales, los usuarios pueden acceder a datos móviles, minutos de llamada y mensajes de texto, con cobertura nacional y sin contratos forzosos.

Este plan está diseñado para quienes necesitan mantenerse conectados sin gastar de más. Ideal para estudiantes, trabajadores o personas en zonas rurales, el paquete ofrece lo esencial para navegar, comunicarse y usar redes sociales.

¿Qué incluye el paquete de 33 pesos?

El plan más económico de CFE Internet incluye:

1 GB de datos móviles para navegación general.

600 MB adicionales para redes sociales y WhatsApp.

100 minutos para llamadas a celulares.

50 mensajes SMS.

Vigencia de 30 días.

Sin opción de compartir internet (no permite hotspot).

Aunque tiene limitaciones, como la imposibilidad de compartir datos o realizar llamadas internacionales, su bajo costo lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan conectividad básica.

Ventajas y flexibilidad

Además del precio, el paquete destaca por su flexibilidad. No requiere contratos ni plazos forzosos, y puede activarse tanto en línea como en puntos físicos autorizados. Los usuarios pueden elegir entre una SIM física gratuita o una eSIM digital, según la compatibilidad de su dispositivo.

Gracias a la infraestructura de Altán Redes, el servicio de CFE Internet tiene cobertura nacional, lo que permite su uso en prácticamente cualquier rincón del país. Esta accesibilidad lo convierte en una herramienta clave para comunidades con conectividad limitada.

Datos, llamadas y redes sociales por menos de un peso al día: el nuevo paquete de CFE Internet sorprende/ Especial

¿Cómo contratarlo paso a paso?

Contratar el paquete de 33 pesos es sencillo:

Ingresa a cfeinternet.mx y verifica la cobertura en tu zona. Selecciona el plan “SÚMATE CFE Internet 33 al MES”. Ingresa el IMEI de tu dispositivo para confirmar compatibilidad. Elige entre SIM física o eSIM. Realiza el pago en línea o en puntos físicos como Financiera para el Bienestar, Sepomex o tiendas asociadas. Activa el servicio y verifica que los datos, minutos y SMS estén disponibles.

El proceso está diseñado para adaptarse a distintos perfiles de usuario, desde quienes prefieren la contratación digital hasta quienes optan por atención presencial.

El paquete de 33 pesos de CFE Internet representa un paso importante hacia la democratización del acceso digital en México. Con un precio accesible, cobertura nacional y opciones de activación flexibles, este plan se posiciona como una alternativa real para millones de personas que buscan mantenerse conectadas sin comprometer su presupuesto.