¿Cargar el celular al 100% es malo? Este es el porcentaje de batería ideal para tu teléfono

Expertos advierten sobre un error común que daña tu batería

¿Cargar el celular al 100% es malo? Este es el porcentaje de batería ideal para tu teléfono

¿Cargar el celular al 100% es malo? Este es el porcentaje de batería ideal para tu teléfono

Enchufar el teléfono celular antes de dormir y dejarlo conectado durante toda la noche es una rutina común para millones de personas.

Sin embargo, esta práctica, aparentemente inofensiva, podría estar acortando significativamente la vida útil de la batería e incluso representar un riesgo para la seguridad personal, según expertos en tecnología y fabricantes como Movistar.

¿Es peligroso cargar completamente la batería del teléfono?

Aunque los teléfonos inteligentes modernos están equipados con sistemas que detienen la carga al llegar al 100%, mantenerlos enchufados por horas adicionales genera un desgaste adicional y un estrés térmico que, con el tiempo, disminuye la capacidad total de la batería. 


Las baterías de ion de litio, utilizadas en la mayoría de los smartphones, se desgastan con cada ciclo de carga, y las cargas prolongadas provocan ciclos innecesarios que aceleran su deterioro.


Además del impacto en la duración del dispositivo, esta práctica conlleva riesgos de seguridad. Dejar el celular sobre la cama o cubierto por almohadas y mantas mientras se carga puede provocar un sobrecalentamiento. 


En casos documentados, este aumento de temperatura ha sido la causa de incendios o explosiones, especialmente cuando se utilizan cargadores defectuosos o el dispositivo tiene una batería en mal estado.

¿Cuál es el porcentaje ideal para cargar la batería?


Para prolongar la vida útil de la batería de tu celular, los especialistas recomiendan mantener la carga de la batería entre el 20% y el 80%. 


Evitar que caiga por debajo del 20% o que se mantenga en el 100% durante periodos prolongados ayuda a reducir el estrés en las celdas de iones de litio, optimizando su rendimiento a largo plazo.


Utiliza siempre cargadores y cables originales o certificados por el fabricante de tu teléfono. Los accesorios de baja calidad pueden dañar la batería y representar un riesgo eléctrico.


También es importante evitar utilizar el teléfono para jugar o ver videos mientras está enchufado, ya que estas acciones generan calor adicional, lo que perjudica la salud de la batería.


Para reducir el consumo diario, desactiva funciones en segundo plano como el Bluetooth, el WiFi o el GPS cuando no los estés usando.


Finalmente, considera que las altas temperaturas son uno de los peores enemigos de las baterías. Nunca dejes tu celular expuesto directamente al sol o en lugares calurosos, como el interior de un automóvil. 

