Capturan en Colima al 'Chalamán', operador del CJNG y familiar de 'El Mencho'

En un operativo conjunto de fuerzas federales, fue detenido en Colima José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, señalado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el arresto se concretó tras labores de inteligencia que permitieron ubicar su zona de movilidad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Elementos de la AIC, Marina, Sedena, Guardia Nacional, SSPC y el CNI desplegaron vigilancias y patrullajes que culminaron con su localización sobre la avenida Benito Juárez.

Al confirmar su identidad, las autoridades ejecutaron una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Tras ser asegurado, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal.

El Gabinete de Seguridad reiteró que la detención forma parte de los esfuerzos coordinados para contener a los generadores de violencia y fortalecer la estrategia de construcción de paz en el país.