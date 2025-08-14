Nacional Visa americana Narcotráfico SCJN Pobreza Claudia Sheinbaum

Visa americana

Caen demandas de solicitudes de la Visa americana tras las estrictas medidas de EU

Las nuevas políticas y requisitos impuestos por EU han reducido el interés por tramitar la Visa americana, mientras crece la preferencia por visas canadienses.

Baja demanda de Visa americana en EU/ Especial

NEYEN AVILA

En los últimos meses, el interés por tramitar la Visa americana ha experimentado una notable disminución en varias ciudades de México, incluyendo Guasave, Sinaloa. Agencias especializadas en este servicio afirman que el cambio se debe principalmente a las políticas migratorias más estrictas que EU ha implementado en 2025.

De acuerdo con Joaquina Leal Torres, encargada de una agencia privada en Guasave, esta tendencia no es un hecho aislado. En todo el país, el número de solicitudes de Visa americana ha bajado, mientras que las peticiones para visas canadienses registran un crecimiento constante. La funcionaria señaló que, para muchos solicitantes, los nuevos requisitos se han convertido en un obstáculo que los lleva a reconsiderar sus planes de viaje.

Endurecimiento de requisitos en el trámite

Uno de los cambios más relevantes introducidos por EU es la verificación estricta del formulario DS-160. Ahora, el número de confirmación debe coincidir exactamente con el perfil de la cita programada, y cualquier error podría provocar la cancelación inmediata de la misma. Además, las autoridades estadounidenses solo otorgan 48 horas antes de la cita para realizar correcciones, lo que deja poco margen de maniobra a los solicitantes.

Visa americana: menores de 14 años y adultos mayores tendrán que asistir a entrevista a partir de esta fecha
Un cambio en las reglas afectará a solicitantes de visa de turismo y otras categorías, eliminando exenciones para ciertos grupos de edad.

Este tipo de medidas, sumadas a operativos migratorios y suspensiones parciales en trámites consulares, han incrementado la incertidumbre y desconfianza entre quienes buscan obtener la Visa americana. Según Leal Torres, la acumulación de restricciones ha hecho que muchos ciudadanos opten por no iniciar el proceso.


Crece interés por visas canadienses/ Especial
Cambios en las preferencias de los solicitantes


Mientras el acceso a la Visa americana se complica, Canadá se posiciona como una alternativa atractiva. Las condiciones menos restrictivas, junto con programas laborales y educativos más accesibles, han captado el interés de mexicanos que antes buscaban ingresar a EU.

¿Cuándo entra en vigor el nuevo sistema de entrada y salida de la UE que afecta a mexicanos?
Piensas viajar a Europa? Esto es lo que debes saber del sistema de entrada y salida que se implementará en gran parte de la Unión Europea. 

Aunque no existen cifras oficiales específicas para Sinaloa, las tendencias nacionales sugieren que el comportamiento en Guasave refleja lo que está ocurriendo en todo México. Las agencias locales anticipan que, si las políticas actuales se mantienen, la demanda de la Visa americana seguirá disminuyendo en los próximos meses.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx