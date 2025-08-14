Caen demandas de solicitudes de la Visa americana tras las estrictas medidas de EU

En los últimos meses, el interés por tramitar la Visa americana ha experimentado una notable disminución en varias ciudades de México, incluyendo Guasave, Sinaloa. Agencias especializadas en este servicio afirman que el cambio se debe principalmente a las políticas migratorias más estrictas que EU ha implementado en 2025.

De acuerdo con Joaquina Leal Torres, encargada de una agencia privada en Guasave, esta tendencia no es un hecho aislado. En todo el país, el número de solicitudes de Visa americana ha bajado, mientras que las peticiones para visas canadienses registran un crecimiento constante. La funcionaria señaló que, para muchos solicitantes, los nuevos requisitos se han convertido en un obstáculo que los lleva a reconsiderar sus planes de viaje.

Endurecimiento de requisitos en el trámite

Uno de los cambios más relevantes introducidos por EU es la verificación estricta del formulario DS-160. Ahora, el número de confirmación debe coincidir exactamente con el perfil de la cita programada, y cualquier error podría provocar la cancelación inmediata de la misma. Además, las autoridades estadounidenses solo otorgan 48 horas antes de la cita para realizar correcciones, lo que deja poco margen de maniobra a los solicitantes.

Este tipo de medidas, sumadas a operativos migratorios y suspensiones parciales en trámites consulares, han incrementado la incertidumbre y desconfianza entre quienes buscan obtener la Visa americana. Según Leal Torres, la acumulación de restricciones ha hecho que muchos ciudadanos opten por no iniciar el proceso.

Cambios en las preferencias de los solicitantes

Mientras el acceso a la Visa americana se complica, Canadá se posiciona como una alternativa atractiva. Las condiciones menos restrictivas, junto con programas laborales y educativos más accesibles, han captado el interés de mexicanos que antes buscaban ingresar a EU.

Aunque no existen cifras oficiales específicas para Sinaloa, las tendencias nacionales sugieren que el comportamiento en Guasave refleja lo que está ocurriendo en todo México. Las agencias locales anticipan que, si las políticas actuales se mantienen, la demanda de la Visa americana seguirá disminuyendo en los próximos meses.