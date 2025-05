Bruno Barticciotto manda emotivo mensaje a la afición: ¿Qué dijo?

Bruno Barticciotto llegó cuando el Clausura 2025 ya había comenzado y entregó resultados en sus primeros partidos vistiendo la camiseta verdiblanca.

El torneo para Santos Laguna terminó desde antes que acabara la fase regular del actual Clausura 2025, por lo que el cuadro Guerrero empezó a enfocarse de cara al siguiente torneo que empezará a mediados de año, como prueba están las recientes salidas de Santiago Muñoz y Anderson Santamaría de la plantilla mayor.

Uno de los jugadores que fue elogiado por los aficionados santistas fue Bruno Barticciotto, el delantero chileno que llegó procedente de Club Talleres de Argentina y fue bien recibido por los fanáticos, pues desde su llegada entregó resultados traducidos en goles y alimentó las esperanzas de poder luchar un repechaje.

Bruno Barticciotto se disculpa con la afición santista

Barticciotto, quien convirtió 6 goles en este Clausura 2025, utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje a aquellos que lo apoyaron a pesar de su tardía llegada a la plantilla.

"Primero pedir disculpas por la situación actual del equipo, a pesar de eso me encontré con compañeros, aficionados y una ciudad que me quiere y eso no tiene precio, les agradezco de corazón todas las muestras de cariño y la confianza que depositaron en mí desde el primer día".

"Podemos volver a ser ese equipo ganador", sentencia Bruno Barticciotto

De igual manera, depositó su confianza en él y en el equipo de cara al Apertura 2025, señalando que Santos puede volver a ser ese equipo ganador que lo caracterizaba en torneos anteriores.

"Este semestre que viene, haciendo las cosas bien, sabemos que podemos volver a ser ese equipo ganador y competitivo que se merecen, espero nos sigan apoyando como lo hicieron siempre".

Ante las palabras, usuarios en redes sociales brindaron su apoyo y confianza asegurando que él es uno de los pocos jugadores que debería quedarse en la plantilla.