Aclaran la situación de Alejandro Irarragorri, 'Es problema de Club Santos'

Grupo Orlegi dejó claro que el problema legal que enfrenta Santos Laguna implica principalmente al conjunto Guerrero y no a una persona física, en este caso Alejandro Irarragorri, quien anteriormente fungía como presidente del club verdiblanco.

El director general de Grupo Orlegi, Alfonso Villalva, aclaró que la controversia legal dada a conocer recientemente está relacionada únicamente con Santos Laguna y no con Alejandro Irarragorri, presidente del consejo administrativo de la institución, además, aseguró que no hay motivos para generar alarma y pidió que se evite desinformar.

Grupo Orlegi rechaza polémica legal en contra de Alejandro Irarragorri

Villalva explicó que el conflicto se originó por una diferencia en la interpretación de normas fiscales, y que ha sido manejado dentro del marco legal, con respeto a las instituciones, asimismo, este rechazó que se trate de un asunto penal o que Irarragorri enfrente una orden judicial en su contra.

"En este caso, pues es un tema, insisto, de Club Santos Laguna, pero desafortunadamente hay veces que las autoridades también lo vuelcan hacia personas físicas".

"Alejandro no tiene ningún problema en lo personal, lo que pasa es que en el momento de esta disputa él era presidente del consejo administrativo, entonces las autoridades por eso lo vinculan a él".

Reiteran que es un problema exclusivamente de Santos Laguna

La polémica se originó luego de que se señalara que Irarragorri no se presentó a una audiencia en Torreón, lo que fue interpretado como desacato, no obstante, Villalva explicó que su presencia no era indispensable, ya que el litigio está siendo atendido por el equipo legal de los Guerreros.

"Él no tiene ningún problema en lo personal, no tiene una disputa con nadie, es un problema de Club Santos y eso está siendo manejado por Club Santos, su equipo de abogados, confiamos en los tribunales y en las instituciones de este país, seguramente se impartirá justicia".

Por su parte, José Riestra, directivo de futbol global de Grupo Orlegi, reafirmó que Irarragorri continúa cumpliendo sus funciones con normalidad.

“Tuvimos una reunión del comité directivo en la cual lo presidió Alejandro y ahí está. Capaz si no lo vemos físicamente, pero eso no tiene nada que ver. Él está todos los días".