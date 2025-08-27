Beatriz Gutiérrez Müller se perfila como una de las candidatas a la rectoría de la BUAP

Después de la polémica del supuesto cambio de residencia de la esposa del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dio a conocer que considera a Beatriz Gutiérrez Müller como candidata a ocupar su rectoría.

De acuerdo con una convocatoria distribuida por la BUAP y publicada por EL UNIVERSAL Puebla, Gutiérrez Müller es considerada como una de las nueve propuestas a encabezar la institución.

Gutiérrez Müller tiene agendada una entrevista mañana, miércoles 27 de agosto, a las 13:45 de la tarde, donde podrá expresar si tiene interés de encabezar la BUAP y presentar la documentación correspondiente.

Otras candidatas y candidatos son Laura Alicia Barroso, César Ricardo Cansino, María Lilia Cedillo, Eloisa Shengli Chilian, Salvador Galicia, Odorico Mora, Ricardo Paredes y Rodolfo Javier Zepeda.