Bad Bunny le canta a Belinda en concierto en Puerto Rico, y el momento se vuelve viral

Bad Bunny y Belinda se han convertido en tendencia, luego de romper internet con un momento viral. La cantante de éxitos como Ángel, Cactus y Amor a primera vista fue una de las invitadas a la residencia de Benito, en su presentación del domingo 24 de agosto en Puerto Rico.

¿Nuevo romance en puerta? Así fue la interacción de Belinda y Bad Bunny

Durante el show se pudo ver a la cantante y actriz mexicana bailar y disfrutar de la música del famoso “Conejo malo” en compañía de otros invitados, como la rapera dominicana Tokischa, o el cantante colombiano Sebastián Yatra; pero el momento que capturó la atención de todos fue la interacción que hubo entre Belinda y Bad Bunny cuando este interpretó su canción Perro Negro.

Durante la canción, Bad Bunny se acercó a Belinda para cantarle la parte en la que habla de ella: “vuelves locos como Belinda”. A lo que ella esbozo una sonrisa y bailó con él.

El momento rápidamente se volvió viral, debido a la química que hubo en la interacción entre Belinda y Bad Bunny, que los hizo protagonistas de un nuevo shippeo. En redes sociales diversos usuarios celebraron el momento y vieron potencial para que ambos sean pareja con frases como:

“Mi Beli, ganando como siempre”

“¡Me encantan estos dos!

“No sé, yo sí sentí mucha química, ya cásense”

VER TAMBIÉN Belinda es captada junto a un funcionario mexicano en Disneylandia

Belinda celebra su cumpleaños 36 en Disneylandia acompañada del funcionario mexicano José Luis García Parra

Otros usuarios no dudaron en hacer alusión a Christian Nodal con frases como: “Lo mejor que le pasó a Belinda fue no casarse con Nodal” y “Todavía les quedan 5 días de agosto, si les alcanza para ser novios, irse a Roma y casarse”.

Mientras que otros señalaron que la canción es perfecta para Belinda, debido al número de parejas que han llegado a tatuarse su nombre o rostro; entre quienes figuran Chris Angel, Christian Nodal y Lupillo Rivera.