Espectáculos Entrevistas La Casa de los Famosos México Famosos Series Shakira en Torreón

Belinda

Belinda anuncia que se va de México por nuevas oportunidades laborales

La cantante y actriz viajará a España y Colombia por casi ocho meses para grabar la bioserie histórica sobre la emperatriz de Habsburgo, sin dejar de lado su música y presentaciones en CDMX

Belinda anuncia que se va de México por nuevas oportunidades laborales

Belinda anuncia que se va de México por nuevas oportunidades laborales

EL UNIVERSAL

Belinda sorprendió a sus seguidores al anunciar que se va de México. La cantante y actriz explicó que su decisión responde a nuevas oportunidades profesionales. ¿De qué se trata?

La intérprete de "Amor a primera vista" detalló en "Ventaneando" que este cambio en su carrera no será definitivo, sino temporal. La artista viajará a distintos países para la filmación de la serie "Carlota", donde se realizará la preproducción y el rodaje.

"Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete y ocho… es un proyecto muy ambicioso", expresó Belinda.

Aunque no dio más detalles sobre la mudanza, se espera que regrese a Ciudad de México una vez concluido su trabajo.

Belinda también comentó que extrañará el país y que se encuentra emocionada por los proyectos que se vienen: "Habrá música, serie y conciertos".


Además, tendrá colaboraciones con Sebastián Yatra, Kenia Os y otras personalidades cuyos nombres aún no reveló.


Antes de viajar, la intérprete realizará ocho funciones especiales de "Mentiras: el musical" en octubre, los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12, en el Centro Cultural Teatro 1, junto a la estación del Metro Cuauhtémoc en CDMX.


Se trata de una bioserie histórica inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, producida por Sony Pictures Televisión. La historia narrará la juventud de la emperatriz y el deterioro mental que sufrió tras la ejecución de su esposo, Maximiliano de Habsburgo. Belinda realizará el protagónico, aunque aún se desconocen detalles sobre la plataforma y la fecha de estreno.


Aunque nació en España, Belinda siempre ha mostrado su orgullo por la cultura mexicana y ha celebrado sus conexiones con el país. En 2024 se generó polémica cuando protagonizó el grito de independencia en Times Square, Nueva York, y algunos usuarios la cuestionaron sobre su identidad mexicana.


Ante las críticas, la cantante citó a la fallecida Chavela Vargas: "Los mexicanos nacen donde se les da la gana", y reafirmó su identidad: "Yo soy más mexicana que nada, siempre me siento orgullosa de hablar de México, de su cultura, de su gente, del país tan maravilloso que tenemos".


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Belinda

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Belinda anuncia que se va de México por nuevas oportunidades laborales


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408705

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx