Avión en el que viajaba 'Karen Polinesia' es impactado por un rayo

Karen Polinesia, popular influencer mexicana y parte del exitoso grupo Los Polinesios, vivió una experiencia estremecedora mientras volaba de México a Nueva York: un rayo impactó el avión en pleno vuelo.

La también creadora de contenido compartió los angustiantes momentos a través de sus redes sociales, relatando cómo el estruendo y la sacudida del avión la hicieron pensar que no sobreviviría. Durante unos segundos, creyó haber perdido la vida.

Sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y alivio tras conocer que Karen resultó ilesa. El incidente no solo conmocionó a sus fans, sino que también recordó lo impredecible que puede ser la naturaleza.

El momento de terror que vivió Karen

En su cuenta de Instagram, Karen Polinesia contó que el incidente tuvo lugar mientras el avión atravesaba una nube brillante, iluminada por la luz del sol.

“Oigan, quiero decirles que estoy en Nueva York, pero lo más loco es que me cayó un rayo en el avión. Estoy bien, pero yo de verdad creí que había muerto porque vi el cielo en las ventanas blanco”, mencionó Karen.

Afortunadamente, el avión no sufrió daños mayores y Karen se encuentra en perfecto estado de salud. En su publicación, la influencer agradeció a sus seguidores por el cariño y la preocupación, expresando también su gratitud por la vida y por las experiencias positivas que ha tenido en los últimos días.

¿Cómo fue la experiencia en Nueva York?

Tras el impacto del rayo, Karen retomó sus actividades en Nueva York con normalidad y entusiasmo. Participó en un evento de alcance global, donde coincidió con reconocidas figuras como Jimmy Fallon y representantes de Google. A través de sus redes sociales, compartió fotos y videos que documentan su visita, describiendo la experiencia como parte de un importante lanzamiento a nivel mundial.

Antes de emprender su viaje, Karen pasó algunos días en contacto con la naturaleza, buscando un equilibrio entre la vida al aire libre y el mundo tecnológico que forma parte de su día a día.