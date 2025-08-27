Aumenta la demanda de taxis en Monclova con el regreso a clases

Con el regreso a clases, el servicio de taxis en Monclova registró un incremento en la demanda, principalmente por estudiantes y familias que requieren transporte en colonias sin cobertura urbana.

El secretario general de taxistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel, informó que el inicio del ciclo escolar favoreció la movilidad, aunque aún esperan una mayor recuperación.

Explicó que esta semana se ha visto un repunte, pero confían en que a partir de la próxima, cuando ingresen todos los niveles, la demanda crezca.

Comentó que, pese al aumento en el uso del transporte, no se tiene contemplado elevar las tarifas, pues consideran que sería un golpe fuerte a la economía.

Hernández del Ángel precisó que el costo del combustible, especialmente la gasolina roja que ronda los 28 pesos por litro, complica las operaciones de los trabajadores del volante.

Destacó que la organización de taxis ha mostrado solidaridad con los ciudadanos, manteniendo las tarifas actuales, conscientes de la difícil situación económica que atraviesan las familias en Monclova.

Colonias sin transporte urbano

El dirigente señaló que actualmente existe una ventaja para el servicio de taxis, ya que en muchas colonias no circulan unidades de transporte urbano, lo cual incrementa la demanda.

En este sentido, detalló que para varios sectores resulta más económico compartir el servicio de taxi entre cuatro personas, pagando entre 40 y 50 pesos por traslado.

De acuerdo con su testimonio, esta modalidad permite que los usuarios ahorren dinero, mientras los choferes aseguran viajes constantes en horarios de entrada y salida escolar.

El representante sindical subrayó que la estrategia de mantener precios accesibles busca fortalecer la confianza del usuario, sin perder competitividad frente al transporte urbano que aún no se regulariza.

Finalmente, Hernández del Ángel recalcó que los taxistas esperan que el regreso total a las aulas impulse de manera definitiva el servicio y reactive la economía del sector.