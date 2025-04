Atrapado en los 70’s

¡Buenos días, amigos setenteros!

Hoy seguimos con el tema BEATLE. Indiscutiblemente, la banda más famosa de todos los tiempos fue, es y seguirá siendo The Beatles, pero eso no es lo más importante, sino su aporte y su trascendencia en el desarrollo de la música occidental.

Cuando los Beatles empezaron, la música popular era de lo más sencilla, repetitiva y limitada, comparada con el jazz, el bebop, el ragtime, etc. Pero eso no opacó la grandeza del rock’n’roll para los jóvenes de aquella época de principios de los sesenta, artistas como Elvis Presley, Chuck Berry o Carl Perkins, que hasta los mismos Beatles admiraban al grado que hasta Paul dijo en una entrevista que “sin Carl Perkins los Beatles no existirían”. Así que su importancia no se cuestiona.

Pero eso fue solo el punto de partida, el grupo evolucionó hacia sonidos que nunca se habían hecho.

Hay un mito que dice que los Beatles no estudiaron música, lo cual es falso. No estudiaron en una escuela formal, pero pasaron más de diez horas tocando a diario por casi tres años entre Liverpool y Hamburgo, aprendiendo todos los temas de moda, ¡y llegaron a la maestría!

Incorporaron desde sus inicios hasta el fin de los sesenta un sinfín de elementos y de géneros musicales que nadie se habría atrevido a innovar.

Usaron técnicas de grabación muy avanzadas para su época, inventaron los loops, sin computadoras, todo manualmente, cortando y pegando cintas de grabación.

Se fueron a la India y trajeron instrumentos y sonidos que ningún grupo occidental había usado: sitar, tabla, tanpura, dilruba, todos ellos del periodo medieval, y los incorporaron a la música popular.

Su exquisitez melódica es comparable con cualquier genio de la música clásica, ejemplo: Sonata 16 de Mozart y Yesterday de Paul McCartney siguen el mismo patrón melódico.

Los Beatles, con sus arreglos y la complejidad de sus composiciones, eran impredecibles, no se parecían a nadie, ¡no solo creaban canciones, creaban un lenguaje musical!Ellos pusieron la música del renacimiento al servicio de la música pop, fueron innovadores una y otra vez, fueron pioneros en todo. Ellos transformaron la forma de escribir las canciones y la forma de grabarlas. Ellos hicieron del estudio un laboratorio.

Cambiaron el curso de la música popular. Después de los Beatles el mundo fue un mundo mejor. Los Beatles siguen estando en lo más alto del top de la música moderna actual.

La invitación está hecha para que asistan al centro comercial Plaza Cuatro Caminos al concierto acústico de GLASS ONION, para recordar algunos éxitos setenteros y ochenteros este sábado 24 de mayo a las cinco de la tarde.

Amigos setenteros, ¡nos leemos la próxima!

Contacto: [email protected]